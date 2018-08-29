攜手邁進新南向國家市場 國立歷史博物館參加「2018泰國臺灣形象展」

2018年08月29日 09:01 中時電子報 綜合報導

全球各大博物館近年來掀起一波發展文創產業的新浪潮，並透過參加大型授權展作為行銷博物館的途徑，國立歷史博物館(National Museum of History，史博館)積極將數位典藏與數位文創應用效益與影響力，從臺灣的本土市場規模開拓至國際場域，規劃透過建立參與國際級展會以及文創衍生品展會之模式，以有效推廣臺灣的博物館豐富的數位典藏於全球文博產業，並加強提升博物館產業與國家形象之文化底蘊。

因應臺灣博物館文創市場國際化之世界潮流與成長策略，同時配合行政院「新南向政策推動計畫」以及文化部「國家品牌風潮計畫」政策綱領，史博館積極規畫將典藏圖像與臺灣產業整合、擴大加值應用之文化輸出與產值提升，參與由中華民國對外貿易發展協會集結跨部會所籌組之「2018泰國臺灣形象展」(Taiwan Expo 2018 in Thailand)。此次泰國臺灣形象展以「島嶼生成Formosa Forms」為主題，傳達臺灣的文化創意產業趨勢、設計力以及生活與設計的連結，規劃「博物館藝術授權」、「創意生活」以及「食品與設計」三個展區，呈現臺灣如何將生活靈感轉化為產品價值的實力，同時呈現臺灣產業從薄利的代工製造業走向品牌化與價值輸出的過程。

史博館是臺灣在世界第二次大戰後最早成立（1955年）的博物館之一，以收藏古代青銅器、陶器、錢幣、唐三彩及臺灣近代名家作品而聞名，近年來積極發展館藏圖像授權加值運用，在商品開發及跨域合作方面皆呈現持續成長及多元化趨勢，藉此模式整合產官優勢與資源，讓博物館文創更能貼近生活日常。在這次泰國臺灣形象展中，史博館為「博物館藝術授權」之唯一代表，並將帶領授權合作廠商包括陶瓷產業的｢臺華窯｣、黃金工藝產業的｢品金品｣及家具產業的｢Gold Deco｣一同參與，讓博物館與業者共享文創產業的成果、攜手進入新南向國家市場。

◎展會資訊

展期：2018/8/30(四)至9/1(六) 10:00—18:00

地點: 泰國曼谷國際貿易展覽中心BITEC (Bangkok International Trade & Exhibition Centre)Event Hall99—史博館展位編號101

(中時電子報)