攜手邁進新南向國家市場 國立歷史博物館參加「2018泰國臺灣形象展」

彩色花鳥絲巾。(圖/國立歷史博物館 提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

全球各大博物館近年來掀起一波發展文創產業的新浪潮，並透過參加大型授權展作為行銷博物館的途徑，國立歷史博物館(National Museum of History，史博館)積極將數位典藏與數位文創應用效益與影響力，從臺灣的本土市場規模開拓至國際場域，規劃透過建立參與國際級展會以及文創衍生品展會之模式，以有效推廣臺灣的博物館豐富的數位典藏於全球文博產業，並加強提升博物館產業與國家形象之文化底蘊。

因應臺灣博物館文創市場國際化之世界潮流與成長策略，同時配合行政院「新南向政策推動計畫」以及文化部「國家品牌風潮計畫」政策綱領，史博館積極規畫將典藏圖像與臺灣產業整合、擴大加值應用之文化輸出與產值提升，參與由中華民國對外貿易發展協會集結跨部會所籌組之「2018泰國臺灣形象展」(Taiwan Expo 2018 in Thailand)。此次泰國臺灣形象展以「島嶼生成Formosa Forms」為主題，傳達臺灣的文化創意產業趨勢、設計力以及生活與設計的連結，規劃「博物館藝術授權」、「創意生活」以及「食品與設計」三個展區，呈現臺灣如何將生活靈感轉化為產品價值的實力，同時呈現臺灣產業從薄利的代工製造業走向品牌化與價值輸出的過程。

史博館是臺灣在世界第二次大戰後最早成立（1955年）的博物館之一，以收藏古代青銅器、陶器、錢幣、唐三彩及臺灣近代名家作品而聞名，近年來積極發展館藏圖像授權加值運用，在商品開發及跨域合作方面皆呈現持續成長及多元化趨勢，藉此模式整合產官優勢與資源，讓博物館文創更能貼近生活日常。在這次泰國臺灣形象展中，史博館為「博物館藝術授權」之唯一代表，並將帶領授權合作廠商包括陶瓷產業的｢臺華窯｣、黃金工藝產業的｢品金品｣及家具產業的｢Gold Deco｣一同參與，讓博物館與業者共享文創產業的成果、攜手進入新南向國家市場。

◎展會資訊

展期：2018/8/30(四)至9/1(六) 10:00—18:00

地點: 泰國曼谷國際貿易展覽中心BITEC (Bangkok International Trade & Exhibition Centre)Event Hall99—史博館展位編號101

(中時電子報)

最新》高雄29日上班上課 但高中… 大雨過後趁機看房 網友點名：高…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。