首都藍綠板塊重洗牌 2人苦追 1人不敢大意

2018年08月29日 00:01 中時電子報 吳美觀 、財訊雙週刊 文/郭瓊俐 編輯/、財訊雙週刊 文/郭瓊俐

台北市長一役，柯文哲以壓倒性的民調和聲勢，看似輕鬆以對；丁守中與姚文智在黨中央派人進駐重新整軍後，是否能從谷底爬起，有待觀察。

8月15日，年底縣市長選舉進入倒數百日。民進黨台北市長參選人姚文智特地到社子島，發表「百日維新」宣言，坦承他是一個曾被打趴在地的人，要揮別過去、砍掉重練。他看稿讀詞，表情誠懇，看得出民進黨派人「搶救文智大兵」之後，背後操盤者重新打造姚文智態度與形象的痕跡。

同樣這天，國民黨台北市議會議長吳碧珠率領黨籍議員，為同黨台北市長參選人丁守中組成「丁緊市政」顧問團，號稱將議員們4年來問政議題整合成「武功祕笈」送給丁，讓丁守中盯緊柯文哲市政問題。擺脫「佛系」打法的丁守中，也立即在社群軟體LINE上推出AI機器人，以機器人的趣味回覆內容創造話題。

2大黨可能跌破地板？

這1天，台北市長柯文哲沒有特別的活動，反倒是中國官媒中央電視台罕見以長達2分鐘半的新聞，介紹柯文哲的競選策略，盛讚柯文哲人氣遙遙領先，還分析他很有可能投入2020年總統大選。隔天被台灣所有媒體包圍詢問這事時，柯文哲以一貫的瞇眼大笑、無辜表情回答：「我沒有買央視的廣告，也沒有買業配。」四兩撥千斤帶過這個議題，卻留下巨大的媒體效果。

台北市長選戰的情勢，從倒數百日那天的場景就可以看出。姚文智、丁守中陷入苦戰，眼看選情就要崩盤，民進黨和國民黨中央都緊急派人協助，意圖拉抬參選人。反觀柯文哲一派輕鬆，接受本刊專訪時，號稱「我到現在也沒有在選啊，我看其他參選人都沒有在上班，現在都在趴趴走，我還是照樣每天7點半開晨會，照樣工作。對不對？」

柯文哲的說法有失偏頗，事實上，他已選了近4年，因為他不需要競選活動，所有市政活動都是他的舞台，他出席的每個場合都有媒體等著他。連他穿著時尚外套混搭「KP」霹靂包走秀的場面，都自動成為媒體焦點，而這是出席「台北TOP時裝設計大賞」決賽動態秀暨頒獎典禮，也算市長公務行程。可以說，柯文哲任何1個公務行程，以及他回應媒體的談話，帶來的效果，都比姚、丁2人費盡人力財力安排的活動，高出數10倍。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

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(中時電子報)