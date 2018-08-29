大雨過後趁機看房 網友點名：高雄這些地段最好別買

2018年08月29日 00:02 中時電子報 林郁庭

熱帶性低壓才剛離開，西南氣流接力對台影響，28日凌晨豪雨又造成高雄地區多處淹水，引起眾網友在網路上議論災情，就有人因此指出，以前本來要在旗津買房，後來看到某次颱風淹水嚴重就打消念頭，尤其看到最近豪雨成災，因此發問大雨決定購屋區域？引起許多專業網友分享出高雄哪些地段容易淹水。

有網友在批踢踢上發文，指出這次豪雨成災，而他多日都在高雄市區送貨，所以親眼見到不少精華路段積水至汽車一個輪胎之高的淹水災情。他也不禁想到，以前自家人本來要在旗津某區購地建屋，後來有個颱風侵襲，看到當地變成水鄉澤國，就打消了念頭。該網友問道：「強降雨導致的積水，會影響大家購買該地房屋的意願嗎？」

其他網友看了PO文，也紛紛回應，「這次大雨正好檢視哪些地區地勢低容易淹」、「大雨過後的隔天最適合去驗屋了」、「專挑下大雨時去看房子，是看漏水」、「不能只看地點，也要看地質條件、地勢排水高低、房屋結構」。

網友們也點名高雄特別容易淹水的區域，仁武、文山特區都被點名，並且指出有滯洪池的區域，就是低窪地區才有，「滯洪池週邊最好別買」、「只要下大雨就有記者會去連線的地方，先刪除就對了」、「澄清路以東地勢較高，以西較低，雨水往低處流，造成澄清路與以西淹水」、「但是文山特區房價漲得飛高高、澄清路會淹好像沒什麼影響」。

還有人紛紛點出「左營生態園區這沒淹，買對了」、「左營文藻巨蛋這邊都沒淹」、「橋頭好像還沒聽到災情」。但也有人超狠感嘆，「鬼島就這麼丁點大，考慮颱風、洪水、土石流、地震、管線、嫌惡設施之後，不知道能住哪了 (嘆)」。

(中時電子報)