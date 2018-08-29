大雨過後趁機看房 網友點名：高雄這些地段最好別買

大雨過後趁機看房 網友點名：高雄這些地段最好別買。圖為28日凌晨豪雨過後，高雄仁武區淹水情況。（圖/網友吳沂庭 授權引用）

友善列印
中時電子報

熱帶性低壓才剛離開，西南氣流接力對台影響，28日凌晨豪雨又造成高雄地區多處淹水，引起眾網友在網路上議論災情，就有人因此指出，以前本來要在旗津買房，後來看到某次颱風淹水嚴重就打消念頭，尤其看到最近豪雨成災，因此發問大雨決定購屋區域？引起許多專業網友分享出高雄哪些地段容易淹水。

有網友在批踢踢上發文，指出這次豪雨成災，而他多日都在高雄市區送貨，所以親眼見到不少精華路段積水至汽車一個輪胎之高的淹水災情。他也不禁想到，以前自家人本來要在旗津某區購地建屋，後來有個颱風侵襲，看到當地變成水鄉澤國，就打消了念頭。該網友問道：「強降雨導致的積水，會影響大家購買該地房屋的意願嗎？」

其他網友看了PO文，也紛紛回應，「這次大雨正好檢視哪些地區地勢低容易淹」、「大雨過後的隔天最適合去驗屋了」、「專挑下大雨時去看房子，是看漏水」、「不能只看地點，也要看地質條件、地勢排水高低、房屋結構」。

網友們也點名高雄特別容易淹水的區域，仁武、文山特區都被點名，並且指出有滯洪池的區域，就是低窪地區才有，「滯洪池週邊最好別買」、「只要下大雨就有記者會去連線的地方，先刪除就對了」、「澄清路以東地勢較高，以西較低，雨水往低處流，造成澄清路與以西淹水」、「但是文山特區房價漲得飛高高、澄清路會淹好像沒什麼影響」。

還有人紛紛點出「左營生態園區這沒淹，買對了」、「左營文藻巨蛋這邊都沒淹」、「橋頭好像還沒聽到災情」。但也有人超狠感嘆，「鬼島就這麼丁點大，考慮颱風、洪水、土石流、地震、管線、嫌惡設施之後，不知道能住哪了 (嘆)」。

(中時電子報)

最新》高雄29日上班上課 但高中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。