高雄》直攻綠營鐵票倉 韓國瑜空襲奏效將翻轉局勢！

2018年08月29日 00:04 中時電子報 呂承哲

國民黨高雄市長參選人韓國瑜自臨危受命，接任國民黨高雄市黨部主委，並出征高雄市長大位，讓成為20年綠地的高雄，重新翻轉為藍天不再是遙不可及的夢想，更傳出高雄賭盤從原本韓國瑜落後代表民進黨參選高雄市長的陳其邁25萬票，如今已拉近到6萬票，讓高雄選戰越來越火熱。

有別於以往國民黨競選主軸，韓國瑜主打「經濟牌」，誓言翻轉高雄又老又舊的困境，同時呼籲年輕遊子鮭魚返鄉，還提出要讓農漁產品銷往中國大陸，並大膽提出「開發太平島石油」還高雄欠債，搶盡媒體版面。

有地方人士透露，「韓式戰法」有別於藍營過往的「重陸軍、輕空軍」套路，使得綠營執政20年所培養的基層組織正面對決，並且多次在台北舉行記者會增加曝光度，從北部反攻高雄尤為少見。此外，3個月前韓國瑜剛獲提名時，地方賭盤曾開出韓輸陳25萬票，如今已拉近至6萬票，然而隨著離投票日只剩下不到90天，變數還未定。

對此，藍營人士分析，韓國瑜豪邁不做作，更是接地氣不講官話，面對對手攻擊，又以巧妙言談回應，很符合高雄鄉親「氣口」。再加上韓國瑜曾任北農總經理，很明白如何跟菜販相處，到傳統市場掃街再自然不過，光看韓國瑜願意捲起褲管涉水勘災，就能理解。

據《上報》報導，高雄市長選戰不僅靠空襲，傳統戰依然重要，藍營內部民調顯示，目前韓還落後陳10%，但陳其邁目前都以市政座談會為主，未來府院黨三管齊下，韓國瑜必須設法吸引高知識份子支持，並找地方派系合作，高雄才可能「藍天變綠地」。

(中時電子報)