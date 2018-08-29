魏瓔珞完了？耍大牌驚動央視 一句話暗示吳謹言下場

2018年08月29日 00:01 中時電子報 吳玫穎

吳謹言經紀公司聲明挨批敷衍。(取自微博)

得罪中國電影報導，央視網微博置頂吳謹言耍大牌事件評論文。(取自微博)

《中國電影報導》接受吳謹言團隊道歉。(取自微博)

大陸新生代女星吳謹言憑著清宮劇《延禧攻略》魏瓔珞一角爆紅，豈料日前卻遭央視節目《中國電影報導》痛批吳謹言團隊耍大牌行徑，精采程度被網友戲稱是延禧攻略71集。昨(28日)晚間「央視網」更發出一篇長文，稱不管吳謹言是否知情，都難以獨善其身，呼籲吳謹言團隊應正視問題，才能挽回形象。

吳謹言初嘗爆紅滋味不久，隨即遭遇堪稱入行以來最大困境，遭《中國電影報導》點名批其團隊耍大牌，而其經紀公司歡娛影視發出得道歉聲明更挨轟敷衍又讓人看了霧煞煞，宛如吳謹言的豬隊友。

事後央視網也發出長文評論，還特地在官方微博至頂，內容中直指「經過此次『耍大牌』事件，吳謹言的演藝事業必然會受到影響，不管她是否知情，都將難以獨善其身。當下，唯有正視問題，努力改進，採取積極措施，才能挽回形象，才有可能在今後獲得更好提升自我的機會。」令粉絲不禁擔心起吳謹言的演藝前程。

不過粉絲們別擔心，因為《中國電影報導》已在微博接受吳謹言團隊道歉，「我們接受吳謹言團隊及其所在的歡娛影視公司誠意的道歉，希望我們的善良能觸動你們的進步與成長，從藝路上德為先。」

吳謹言隨後也轉發此訊息，並再度致歉，「我再次感受到了@中國電影報導 對我們年輕藝人的用心良苦，我和團隊一定以此為戒，牢記“從藝路上徳為先”，努力成為德才兼備的好演員。再次向《中國電影報導》欄目和愛護我、關心我的人們深深地道歉：對不起！」

(中時電子報)