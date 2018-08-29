蔡英文PO文致謝國軍、國手 網轟：拉戴資穎出來救援？

2018年08月29日 00:02 中時電子報 林郁庭

總統蔡英文因搭雲豹裝甲車進入水災區勘災，引發爭議，風暴尚未停止之時，28日晚間將近10點左右，蔡英文針對西南氣流帶來強降雨再次為南台灣造成水災之情況，在臉書寫道：「謝謝國軍，謝謝國手！」她先是感謝國軍預置兵力、支援救災，也稱讚戴資穎奪下羽球金牌，PO文一出，馬上又引起許多網友熱議，是否是想「拉金牌選手來救援」。

西南氣流為南台灣包括嘉義、台難、高雄等地區帶來豪雨，不少區域淹水數天不退，民眾苦不勘言。總統蔡英文28日晚間在臉書PO文，指出南部、東部仍有大量降雨，請國人一定要做好防災。同時，她指稱，中央各部會持續因應災情，也協助地方政府防救災，感謝國軍則預置兵力、支援救災，在嘉義、台南等地幫忙架設抽水站，已經抽水超過8千萬加侖，並打氣說「弟兄姐妹們，真的辛苦了！」

接著蔡英文突然提到亞運，「我們靠著空手道、龍舟隊、射箭隊一舉進帳四面金牌，突破上屆亞運成績」。她也特別誇讚羽球天后戴資穎，「又打出一場精彩球賽，俐落拿下我們在亞運羽球項目中，有史以來第一面金牌，再次振奮人心」。

文末蔡英文說，這陣子的豪大雨對南部造成很大的影響，點出在防救災的過程中，有很多默默努力的英雄，我要代表國家謝謝你們，更要謝謝救災的國軍，和激勵士氣的國手們。

PO文一出，有些網友怒了，留言「蔡English其實我覺得妳被這麼多酸民嗆，還能繼續做這樣積極的發言挺了不起」、「到嘉義勘災，搭雲豹車竟花3天才到達！」、「家裡淹水，老大搭裝甲車出巡，老二說勘災不是他的工作去金門玩，老三說這樣的雨下在哪都會淹大水」、「一張國軍的照片都沒有，謝你個頭！」、「體協改革爛成那個樣子還有臉感謝國手」、「妳都靠他人撐腰（國軍與國手），別人卻因妳而衰？（85度C事件）」、「想要靠沾光拉抬自己⋯免肖想啦！」不過也有網友相挺，「總統加油，國軍加油」。

(中時電子報)