沒法定救災職權爽遊金門 一張照片打臉陳建仁

今年2月16日，副總統陳建仁銜命赴花蓮慰問 總統蔡英文十分關切花蓮6日震災後災民安置情形及如何過年。(中央社)

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中時電子報

823熱低壓襲台，造成南部鄉親飽受淹水災情之苦，至今仍有部分地區積水未退，然而，副總統陳建仁卻被爆出不顧家鄉高雄淹水，卻跑到金門家族旅遊，該讓災民情何以堪。對此，陳建仁隨即發表新聞稿聲明，雖職務上沒有法定的災防職權，但造成觀感不佳，使團隊蒙受批評，向國人致上歉意。對於副總統的說法，就有網友拿出一張半年前花蓮震災後，副總統前往花蓮探視災民的照片，狠狠打臉陳建仁的說法。

據當時《中央社》報導，總統蔡英文關心災民如何安置以及如何過年，春節前交代副總統陳建仁安排行程，請副總統陳建仁代表總統府，大年初一前往花蓮探視災民，陳建仁就前往花蓮「到戶拜訪」民眾。

對於27日新聞稿聲明，「陳副總統辦公室透過發言人黃重諺表示，陳副總統是於本月24日至26日期間前往金門，出席原訂的家族私人行程…儘管職務上沒有『法定的災防職權』，然而身為政府團隊一員，因此造成國人觀感不佳，團隊蒙受批評，陳副總統表示相當過意不去，並向國人致上歉意」。

此外國民黨文傳會副主委黃子哲28日更在臉書爆料，陳建仁24日帶著全家大小到金門度假，並未協助蔡英文勘災，還戴帽、口罩低調旅遊，疑公器私用，調用縣府公務車當作其私人遊覽車之荒謬情事。國民黨發言人洪孟楷也批評，陳建仁既然知道戴口罩低調，那為什麼不乾脆取消行程。

對此，網友留言表示「原來有副總統啊，好久不見了」、「總統笑災民，副總統開心渡假」、「這樣子還有X護航，要是藍營牠們可罵的兇了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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