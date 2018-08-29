廣州台協會長交接　王治中：看好廣州未來投資環境

2018年08月29日 01:44 旺報 賴志昶

廣州市台資企業協會於1990年成立，28日於廣州東方賓館舉行28周年慶祝大會，同時會第十三屆會長王慶祥與第十三屆理事也正式上任。「台商在改革開放40年來，為廣州做出不少貢獻。」廣州市台資企業協會榮譽會長王治中於會前接受採訪時表示，廣州十分重視台資企業的發展，未來會持續深化廣州的投資活動。

甫卸下台協會長一職的王治中於典禮前接受採訪時表示，他在2004年從天津來到南方投資，原本是猶豫要在佛山等三地中選擇一處落戶，最後確定在穗成立企業，就是因為廣州的招商引資政策較吸引人。

「廣州的投資環境優渥，且政府部門對台資企業十分友好。」王治中指出，未來雖然卸下廣州台協會長的職位，但仍會繼續會持續在廣州進行投資，因為「廣州就是我的家」，只要政府繼續鼓勵，就會在廣州市的投資遍地開花。

恰逢大陸改革開放40周年，王治中回憶，他在2004年進來廣州時，是與其他台商一樣，看準了當時廣州的投資環境健全，且地價便宜，地方政府又相當支持，因此投下不在穗的投資逐漸擴大。

對於廣州未來經濟環境，王治中指出，目前廣州的地價已經暴漲，幾乎是他來的時候的百倍，且現在環抱意識抬頭又工資上升，目前廣州的不少台商都面臨轉型問題；不過，隨著廣州的經濟高展逐漸成熟，當地的服務業與房地產也逐漸崛起，未來他會看好這兩個產業。

(旺報 )