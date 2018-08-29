亞運》29日中華隊焦點賽程

2018年08月29日 01:13 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018雅加達-巨港亞運29日中華隊重點賽程方面，要看「台灣最速男」楊俊瀚能否在男子200公尺衝出金牌，比賽預計在晚間8點05分登場，另外還有李奎龍男子三級跳決賽，以及蔡瀞瑢女子跳高決賽。

球類方面，第三度挑戰亞運軟網項目的女將鄭竹玲，希望本屆能突破個人過去兩度參賽獲得的2銀、2銅名次，收集獨缺的金牌，29日上午9點起個人要接連應付女單及混雙賽事，其中女單賽事今天就會決定獎牌得主，鄭竹玲想要奪得金牌，就要一路從8強賽起連贏三場才行。

桌球個人賽則有陳建安和鄭怡靜搭檔出賽，預計12點半進行32強賽，對手是印度隊。

09:00起 軟網 女單8強賽起 鄭竹玲

15:00 混雙分組預賽 余凱文、鄭竹玲

12:30起 桌球 混雙 陳建安/鄭怡靜

15:00起 克拉術 男子-81kg 黃君達

15:42起 女子-63kg黃詩涵、李宛庭

16:00 拳擊 男子75kg 8強甘家葳

16:30女子-51kg 8強 林郁婷

19:15 田徑 男子三級跳決賽 李奎龍

20:05 男子200公尺決賽 楊俊瀚

21:15 女子跳高決賽 蔡瀞瑢

21:15 男子4X400接力預賽 陳傑等人

21:55 女子4X100接力預賽 陳宛玫等人

22:10 男子4X100接力預賽 楊俊瀚等人

(中時電子報)