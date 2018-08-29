西南氣流續發威！全台有雨 南台防大雨！「燕子」颱風暫不影響台

2018年08月29日 04:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

不是颱風，僅是低壓帶及西南氣流，其威力更威猛，這幾天連續降雨讓台灣中南部大淹水！今（29日）依舊是全台有雨，氣象局也也針對台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣發布大雨、豪雨特報。另今年第21號颱「燕子」昨日上午生成，初估暫不影響台。

氣象局今（29日）針對台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣發布大雨、豪雨特報。（圖取自氣象局網頁）

外出帶把傘！今日受低壓帶及西南氣流影響，台灣中南部、東南部地區及澎湖、金門有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，今日不下雨時仍悶熱，北部高溫約30～32度、中、南部約27～29度、東部26～33度。紫外線指數為中量甚至高量級，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

今年第21號颱「燕子」昨日上午生成，未來移動路徑將視太平洋高壓發展而定，往日本接近的機會較大。（圖取自氣象局網頁）

至於今年第21號颱「燕子」昨日上午生成，未來移動路徑將視太平洋高壓發展而定，往日本接近的機會較大。然今天台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域仍有8至9級強陣風，沿海地區有較大風浪，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、澎湖、金門及馬祖為「良好」等級。

(中時電子報)