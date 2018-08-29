南台大雨畜禽淹水死！啟動防疫、消毒是首要之務

熱帶性低氣壓為嘉義縣帶來超大豪雨，多處傳出淹水、農作物受損、畜牧場禽畜死亡等災情，民雄鄉菁埔村一處養豬場有400隻豬隻被淹死，嘉義縣長張花冠（左）24日下午前往勘災。（嘉義縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真　107年8月24日

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中時電子報
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一個熱低壓、一個西南氣流，讓這幾天台灣中南部遭受空前水災，災損初估逾上億元！目前全民動起來，積極排水，然這波淹水也讓不少畜禽死亡，後續也應持續對死亡畜禽屍體辦理清運與銷毀，並儘速啟動防疫消毒藥劑供應災區。

中央災害應變中心28日晚間召開第十四次工作會報，中央災害應變中心指揮官沈榮津指示，應儘速啟動防疫消毒藥劑供應災區之機制，對於調度消毒水及漂白水之作業，請盡力協助地方政府完成消毒工作，後續亦應落實監視受災畜禽戶飼養處所之疫情狀況。

據中央氣象局的預報，受西南氣流持續影響，南部地區持續降雨，對於嘉義東石積淹水情形，請努力於時間內加速排水。此外，由於連日豪雨，南部各個水庫已開始進行洩洪，相關預警訊息、河川警戒及降雨淹水警戒資訊，應變中心亦應廣泛運用各項災防告警系統及其他各項多元管道積極向受影響民眾發布預警，讓民眾及早預作因應。

值得注意的是，前後兩波豪雨造成不少畜禽死亡，沈榮津亦指示，應持續對死亡畜禽屍體辦理清運與銷毀，並儘速啟動防疫消毒藥劑供應災區，對於調度消毒水及漂白水之作業，應盡力協助地方政府完成消毒工作，後續亦應落實監視受災畜禽戶飼養處所之疫情狀況。

中央災害應變中心提醒，連日來豪雨造成土石流紅色警戒數量增加，各項疏散撤離及收容安置組亦不可輕駜，持續掌握降雨狀況，中央災害應變中心應協助各地方政府執行預防性疏散撤離工作情形，並做好收容安置工作；另外針對弱勢族群保全戶，應儘早啟動疏散撤離措施。

(中時電子報)

經濟部長沈榮津主持中央災害應變中心第十四次工作會報。（水利署提供）

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