吳寶春新店登信義區！內用品餐搭咖啡、各國麵包好吸睛

2018年08月29日 06:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

在這個雜亂的世紀能走盡長街，去佇立在一間麵包店等麵包出爐的一剎那，是一件幸福的事。～張曉風！漫步信義區，在陽光灑落路面上吸著大口芬多精後，突然被一陣濃郁的麵包香喚起味蕾！來，我們一起去吃吳寶春師傅剛出爐的麵包吧！

吳寶春麥方店 台北信義旗艦店 店景模擬圖。（吳寶春麥方店提供）

吳寶春麵包店自從傳出撤出誠品松菸店後，不少北部粉絲都很惋惜！不過「吳寶春麥方店」台北旗艦店28日在信義區開幕，以提出「世界麵包故事館」新概念，每日至少推出十多款各國特色麵包！可看到墨西哥亡靈節推出「亡靈麵包」、日本波羅麵包，而台灣最具特色的肉鬆、蔥花麵包當然也不能少！在此還有沙龍座位區，推出5款特色麵包餐，可親手烤吐司、品香醇咖啡，體驗多變的創新樂趣。

首創「麵包文化沙龍」，設有30位客席，作為麵包知識和麵包文化交流的空間。（吳寶春麥方店提供）

吳寶春麵包台北旗艦店目前每日製作60款新鮮出爐麵包，包括十多款世界各國特色麵包。（吳寶春麥方店提供）

吳寶春麵包台北旗艦店目前每日製作60款新鮮出爐麵包，包括十多款世界各國特色麵包，開幕期間將率先推出四款世界麵包新品，包括:巴西木薯麵包、瑞典極地麵包、日本波蘿麵包、義大利佛卡夏。其中「巴西木薯麵包」可說是巴西最常見的國民麵包，不管在家裡餐桌或者餐館裡隨處可見，以巴西主食之木薯粉取代麵粉，加入切達、高達起司製作，口感外層香脆、內裡濕潤軟糯，鹹香美味讓人忍不住一口接一口。

未來台北店將根據世界各國節慶不定期推出特色麵包，如:墨西哥亡靈節推出「亡靈麵包」，奧地利國慶推出「凱薩皇冠麵包」等，呈獻台北信義旗艦店匯聚世界各地多元的麵包文化。

台北信義旗艦店採「帳篷式市集概念」設計，以懸空的斜屋頂，營造宛若歐洲傳統市集氛圍。（吳寶春麥方店提供）

台北信義旗艦店採「帳篷式市集概念」設計，以懸空的斜屋頂，營造宛若歐洲傳統市集氛圍，讓顧客可以在帳棚下享受人與人的交流與選物的樂趣，並近距離感受烤爐烘焙的溫度與香氣，享受各式現烤出爐的麵包與餐點。

「冠軍的滋味」麵包餐。（吳寶春麥方店提供）

占地200坪的台北信義旗艦店首創「麵包文化沙龍」，設有30位客席，作為麵包知識和麵包文化交流的空間，並提供新型態麵包體驗服務，呼應「體驗經濟」時代的來臨。開幕期間推出五款獨家設計麵包餐（皆附鮮乳或紅茶），可由顧客自己烤製吐司，現場並有香氣四溢的「起司秀」，讓品嘗麵包充滿視覺、嗅覺與味覺的多重體驗樂趣。「麵包文化沙龍」區未來也將不定期規劃「麵包文化體驗活動」，為消費者帶來更豐富多樣的美食生活體驗！

麵包文化沙龍區-RACLETTE起司熔岩秀。（吳寶春麥方店提供）

有好的麵包也要有香醇咖啡，這次台北信義旗艦店特別邀請北歐杯咖啡烘焙大賽冠軍陳志煌(Fika Fika Cafe創辦人)以Paring概念，特別量身訂做中深度烘焙的西雅圖復刻咖啡豆，復刻15年前美國西雅圖咖啡排隊名店-Espresso Vivace的味道，豆香濃郁豐厚，燻香甜味襲人，散發淡淡焦香氣味，並以此為台北旗艦店特別設計5款聯名咖啡飲品，搭佐店內多款麵包餐享用，提供世界級的「麵包X咖啡」品味體驗！

台北信義旗艦店特別邀請北歐杯咖啡烘焙大賽冠軍陳志煌以Paring概念，特別量身訂做中深度烘焙的西雅圖復刻咖啡豆。（吳寶春麥方店提供）

信義計畫區轉個彎，在捷運象山站出口，撲鼻麵包香讓人蠢蠢欲動，帶著你的相機與滿滿口腹來品嚐台灣品牌的麵包店吧！明亮簡潔的裝潢讓人好安心、顏值美味兼具的麵包餐，相機和你品嚐都開心！一口咖啡、一口麵包，靜靜地享受美味的一刻！

(中時電子報)