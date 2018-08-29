甜美小清新飆吉他！高樓花園饗美味、聽雲的聲音

2018年08月29日 07:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

音樂是人生的藝術。——史特勞斯！而料理饗宴能讓胃和身心得到滿足！那當美景、美味、藝術如何達到昇華呢？週末假日給自己一點小確幸吧！來新北最高景觀餐廳，在高空花園裡享用美味餐點，聆聽清新女歌手王喬尹彈吉他自彈自唱，再接近雲的地方聽著如天使般的聲音，為午後時光增添幸福與快樂！

時序入秋，來客莫不喜愛在花園中，享受風吹的閒適與放空，「Asia 49亞洲料理及酒廊」不但是雙北最高花園景觀餐廳，同時也被媒體譽為全台奢華高空酒吧之一，吸引人的賣點，除了美酒佳餚外，戶外走慵懶度假風的露天花園更是功不可沒！

Asia 49體貼消費者，決定自9月1日到11月30日的每週六、日下午3點至5點，邀請外型甜美的歌手王喬尹置身其中，以吉他彈唱中英文流行歌曲和自己的創作，讓音符隨風灑落，妝點庭園更有韻味！來客用餐之餘即可免費欣賞表演。

多才多藝的王喬尹(Joyin)高中時加入樂團，同時在有數十萬人訂閱的頻道「巴哈姆特電玩瘋」及音樂節目「學生天團瘋音樂」擔任主持人。她從小受到西洋歌曲、饒舌歌曲、台灣獨立音樂薰陶，聲線清亮辨識度高，擅長節奏明亮曲風，因外型甜美但創作風格極為反差，被粉絲形容為「暴力小清新」，也受到兩岸最具代表性獨立音樂平台STREET VOICE總監小樹老師激賞。

Joyin參與過《第一屆華人星光大道》、《超級歌喉讚》、《星光夢想村》等大型音樂比賽，被評為「適合在深夜重複聆聽的溫暖系療癒歌聲」。畢業後的她，致力於中文饒舌歌曲的創作，2017年參與「中國蝦米X滾石原創音樂歌手比賽」曾晉級到北京複賽；另在「台北週末不斷電創作比賽」獲得好成績，並受邀於2017國際海洋音樂祭演出，也活躍於各大展演空間。

秋天假日午後，不妨相揪好友來聽「雲天好聲音」！美味料理啟動味蕾、抒發你的熱情！用掌聲為台灣好聲音鼓勵，也為自己增添美好記憶！

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(中時電子報)