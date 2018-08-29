8月29日三大報頭版要聞

三大報頭版要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

淹大水遊金門 遮頭戴罩求低調！陸客認出陳建仁

副總統陳建仁在南台灣大淹水的第二天，帶家人到金門度假3天2夜，雖然在人多的景點特意戴上口罩，仍在翟山坑道遭眼尖陸客團認出並要求合照。據了解，陳建仁相當錯愕，隨扈也嚇了一大跳，趕忙阻擋。

才剛延長泰國遊客免簽待遇…泰簽漲價 張景森讚對台有利

台灣繼續給予泰國免簽待遇，但是泰國團體簽證費自10月起，加收470元，引發國人批評政府交涉不力。行政院政務委員張景森昨表示，泰國調漲簽證費用是對泰國觀光不利，反觀泰國來台的觀光客會增加，對台灣是有利的。

一場水患淹出綠營的腐化！新聞透視－民進黨吃夠夠 鐵票選民愛嘸對人

823水災一路從屏東、高雄淹到台南、嘉義，綠營鐵票倉慘變汪洋，24日災區民眾和惡水拚搏之際，副總統陳建仁舉家在金門享受天倫樂，行政院長賴清德則嗆批評治水破功的人「去當上帝」，蔡英文總統25日搭裝甲車微笑揮手勘災猶如跑選舉場，一場水患不只讓府院未能苦民所苦的心態現形，也淹出民進黨把南台灣支持者吃夠夠的嘴臉。

◎工商時報

格芯退出7奈米 台積電大獲全勝

全球第二大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）昨（28）日意外宣布，將無限期擱置7奈米計畫。業界解讀，格芯此舉等於退出7奈米及更先進製程軍備競賽，7奈米之後更先進製程晶圓代工市場將只剩下台積電及三星，以台積電在7奈米的領先程度、以及幾乎囊括所有訂單來看，可說是獨霸市場大獲全勝。

美墨貿易達共識 全球股市叫好

美國與墨西哥週一達成雙邊貿易協定，為取代北美自由貿易協定（NAFTA）鋪路。這也讓加拿大備受壓力，必須加速與美方就汽車貿易與爭端解決規定等議題達成共識。美墨獲自貿協定共識為全球緊張的貿易局勢帶來解套的曙光，投資人信心大振，全球股市激昂，美股率先改寫歷史新高。

暴雨炸南台灣 農損逾６億元

南部連日豪大雨成災，重創國內農畜漁業！據農委會最新統計，截至昨（28）日17時，整體農產損失高達6億8,583萬元，其中，嘉義縣災損占65％最慘重；產業方面，漁產損失3.4億最高，其次是畜產1.9億，農產1.4億。業者認為，若災損持續擴大，恐要留意一波蔬果、肉品、水產等漲價潮！

◎旺報

陸航母繞台 美退將促模擬攻擊

前美軍太平洋司令布萊爾上將發表專文指出，台灣與日本不應浪費資源在解放軍活動時進行攔截、伴飛，而是應該主動出擊，在大陸沿海之間進行巡航活動，他並建議台灣應利用解放軍航空母艦遼寧號繞台的機會，進行模擬攻擊。

慫恿我挑釁對岸 美把台灣當炮灰

針對前美軍太平洋司令布萊爾上將諫言，台灣艦機應在大陸沿海之間進行巡航活動，並利用解放軍航空母艦遼寧號繞台的機會進行模擬攻擊一事。兩岸專家指出，美國是在把台灣當炮灰用，欲讓台灣主動挑釁對岸，引起兩岸軍事對抗。這不但有違國軍的守勢作戰指導思想，也將破壞我政府「維持現狀」的承諾。

美戰略考量 台灣成抗中解藥

美國總統上台以來，美國官員及國會議員接連發出友台的談話和法案，並提升蔡總統過境美國的禮遇，顯示美方確實在對大陸打台灣牌，但對於被美方視為籌碼的台灣來說，福禍未卜。

(中時電子報)

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