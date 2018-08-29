鄭師誠曝蔡馬政府面對天災差別 連用7「該死」總結！

2018年08月29日 08:15 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

823暴雨重擊南台灣，多處水淹成災，災民忙著清理的同時，蔡政府的許多行徑及言論都讓人直搖頭。對此，資深媒體人鄭師誠連續用7個「該死」諷刺蔡政府與馬政府執政時面臨天災最大差別，「年底再把票投給他們那是自己找？...」

南部連日豪雨成災，蔡政府在這幾天也引發許多爭議。總統蔡英文搭雲豹裝甲車到淹水地區勘災，更被災民嗆聲「下來走」。行政院長賴清德被批評在台南市長任內「治水失敗」，賴揆當時說「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，把握不會淹水？」內政部長徐國勇日前也說，這麼大的雨若還一直下，再好的水利設施仍會淹，但民進黨治水還是有效的，災情已經延緩，要是以前的話會更嚴重。他說就像治感冒一樣，沒有藥可以吃了後就永遠不會感冒，且不會馬上好，但仍可延緩症狀。

此外，陳建仁被爆24日帶著全家人到金門度假3天2夜，在各地忙救災的同時，玩遍大小金門各景點，遭批罔顧南部淹水之苦。陳建仁隨即發表新聞稿聲明，雖職務上沒有法定的災防職權，但造成觀感不佳，使團隊蒙受批評，向國人致上歉意。

回顧2009年8月的莫拉克颱風，時任總統馬英九赴台東勘災，離開時一對因家人失蹤而攔路陳情的母子，馬英九一句「現在不是見到了嗎？」毀了他就任時的高支持度，也屢遭批評。時任行政院秘書長的薛香川加班結束，陪岳父吃飯慶祝父親節，遭綠營圍剿，蔡英文還說「氣到想砸電視」。

對此，鄭師誠連用7個該死得出蔡政府和馬政府執政的結論。他說八八風災，國民黨執政該死，馬英九當總統該死，劉兆玄理頭髮該死，薛香川和岳父喝粥該死。這回823洪水，台灣民眾沒做好防洪，該死。還把過錯怪給政府，該死。還批評大官更該死。「年底再把票投給他們那是自己找？...」

(中時電子報)