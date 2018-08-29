連家小公主傳喜訊 連詠心9月遠嫁英國藝術家

連戰小女兒連詠心要出嫁了！媒體爆出她情定英國視覺藝術家馬塞爾。(中時報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導
連詠心傳出喜訊，情定視覺人類學家、攝影師Marcel（見圖）。(擷取自Marcel Reyes-Cortez Facebook)
Marcel獲選台北寶藏巖駐村藝術家，他在自己公布這項消息，連詠心留言請朋友到時多多關照。（擷取自Marcel臉書）

連戰小女兒連詠心要出嫁了！媒體爆出她情定英國視覺藝術家，9月在倫敦舉辦婚禮，連家將全家出席觀禮。知情人士透露，男方是視覺人類學家、攝影師，目前定居倫敦。36歲連詠心有交往對象，外界並不知情，但朋友與她臉書互動中，一句「希望到時候Marcel已經很會包餃子」，才讓男友馬塞爾身分曝光。

鏡週刊報導，連戰日前參加國民黨全代會，神采奕奕又笑臉迎人，可謂人逢喜事精神爽。知情人士表示，小女兒連詠心9月將遠嫁倫敦，屆時全家會出國到場觀禮。

報導指出，馬塞爾是視覺人類學家和攝影師，獲有傳媒學院攝影學士學位，以及倫敦大學社會人類學碩士學位，而倫敦大學為英國頂尖大學之一。目前定居倫敦的馬塞爾育有一女，連詠心今年2月赴巴塞隆納主教堂所拍照片中的女孩，疑似馬塞爾女兒，能三人一起出遊，顯見兩人交往關係菲淺。

連詠心戀情會被媒體揭露，其實在臉書上也多處透出端倪。連詠心邀朋友「9月來家裡包餃子」，朋友回應「希望到時候Marcel已經很會包餃子」，連詠心說「我會好好督促他」。另Marcel獲選台北寶藏巖駐村藝術家，將待台北展演與創作，他在自己臉書公布這項消息，連詠心留言表示以他為榮，也請朋友到時多關照，儼然女主人之姿。

連詠心是連家么女，連戰45歲中年得女，非常疼愛這個掌上明珠。她台大政治系畢業後，赴美就讀獲哈佛大學東亞碩士，曾在紐約研習藝術史，在國內中廣電台上班過，後出任網路音樂平台音樂總監，多次被媒體狗仔追蹤，談吐顯露她極有主見。

(中時電子報)

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