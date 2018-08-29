高雄》南台暴雨深綠鐵票區生鏽？陸專校友代表：高雄選情吊詭緊張

2018年08月29日 08:19 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

一場暴雨造成南台灣淹大水，高雄市更是在五天內連淹兩次，南台灣治水成效全破了功。高雄市陸軍專科學校校友會理事長倪豪臣指出，基層對蔡英文政府不滿的聲浪越來越大，這樣的反感一定會衝擊到原本民調領先的陳其邁，韓國瑜確實有後勢看漲的機會，但由於未表態比例很高，高雄選情仍然弔詭緊張。

倪豪臣現任高雄市陸軍專科學校校友會理事長，2007年擔任台聯立委羅志明高雄市長競選總部鹽埕區後援會執行長，因走路工被判刑三年兩個月發監執行。面對這段歷史，倪說他是一個因選舉被判過刑、坐過牢的人，對選舉自然不是外行人，但在那個年代他始終認為是協助找發文宣的臨時工。

倪豪臣接受中評社訪問時指出，年底選戰，有越來越多市議員及里長參選人掛出無黨籍，因為台灣的經濟越來越差，選民對藍綠都不滿，「無色覺醒」成為一種不滿指數，也是基層會討論的時事潮流。

他強調，近日這場暴雨不僅襲擊了南台灣民生，也襲擊了深綠鐵票區，生鏽或者除鏽就在最後三個月。陳其邁喊出「經濟市長」口號沒用，因為陳其邁背著蔡英文與賴清德的包袱，韓國瑜沒有中央執政不利的包袱，但曝光度還不夠，高雄人對他的認識有不夠久、不夠多，但確實有爆發力。雖然民調陳其邁領先，但這場選戰不到開票日不知道真正的輸贏，是最弔詭緊張之處。

(中時電子報)