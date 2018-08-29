給泰免簽賺百億不算辱國 網怒轟張景森賣台

2018年08月29日 08:23 中時電子報 戴安瑋

我國今年8月甫延長泰國免簽優惠，但泰國不但未平等互惠，還將於10月起加收470元的簽證代辦費，引起國人反彈，抨擊泰國打臉我新南向政策。對此，行政院政務委員張景森在臉書上po文表示，對泰國免簽政策為我國賺進百億，怎算喪權辱國。網友看了氣憤不已，要張景森拿出百億數據證明，痛批張「賣台」、「狡辯屁話」。

張景森昨在臉書上po文。他說，蔡政府上台時，陸客大量縮減，為了不依賴大陸吃飯，經當時林全院長拍板後，試辦一年泰國免簽，效果很好，泰國觀光客急速增加，2015年只有12萬4千多人，給予免簽後，2017年達29萬2千多人，淨增加17萬人，今年應會繼續增長，「因為免簽的觀光消費收入淨增加將會超過100億元」，證明這是一個極為正確的政策。

他並說，今因泰國對台遊泰簽證費提高，引起出境旅遊業的不滿，媒體又老話重提，說我們對泰國片面免簽是「不平等互惠」，是「喪權辱國」。他不知道替國家每年多賺100億的政策，算什麼喪權辱國？

網友紛在ptt、網路上紛留言，「多賺百億？請問數據哪來的」、「17萬人增加100億?泰國旅客平均每人花5萬多臺幣?」、「29萬人次是在大聲什麼」、「泰國客消費力比日客和陸客還強，你敢信」還有網友說，「多賺百億?明明是泰女賺到台灣精蟲百億」、「結果愛滋氾濫，健保虧千億」、「大概跟泰國貿易也算進去吧」、「 真是狡辯屁話」、「照這邏輯台灣該對全世界都免簽」、「此等卑躬屈膝的做法，不叫賣台，什麼才是賣台？」。

(中時電子報)