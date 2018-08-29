文化報報》薪傳30—臺中市美術家接力展

2018年08月29日 08:20 中時電子報 綜合報導

藝術薪火相傳—臺中市美術家接力展」是臺中市立文化中心（臺中市葫蘆墩文化中心前身）於1988年全臺首創，秉持薪火相傳精神，每年以接力方式展出，逐漸成為中部地區歷史悠遠、具有傳承意味的展覽；隨著2011 年縣市合併，展覽轉型並擴大為「藝術薪火相傳―臺中市美術家接力展」，參展對象從原本的臺中縣藝術家，涵蓋到整個大臺中地區，經過半甲子歲月，培育出216株藝術之花。葫蘆墩文化中心在30週年之際，特地舉辦「薪傳30—臺中市美術家接力展30週年回顧展」，分享這片耕耘許久的藝術花園，讓民眾欣賞他們的美麗與芬芳。

老中青作品齊展 綻放藝術能量

時空環境變遷，藝術思潮流轉的軌跡清晰可辨，作品標識歷史定位及個人成長歷程，能作為梳理時代發展脈絡的根據，亦能成為地方藝術演進的考察元素。葫蘆墩文化中心檢視30年來的藝術作品，決定以展覽形式，讓歷史活化並進行更深入的探討，在作品圖像、形式、技法與意念的背後，訴說時代、環境、風格與美術家蛻變的成果，經學術性梳理與資料整理後集結成專輯。

回顧接力展辦理歷史，最早邀請當時已在畫壇奠定地位的畫家參展，展出作品具有典範意義，也是臺中人文薈萃的風華展現，當時尚在茁壯期的畫家，意味著新興藝術思潮轉折的契機，經過世代更迭，前賢引退，後進茁壯，世代交替彰顯時間洪流力量，推動藝術向前邁進。最新一代的美術家，以更開放的心胸和現代思維，努力與國際接軌，並強化個人具辨識性的風格。3個世代的精采作品，將在這次展覽中一起展出。

作品對照 顯現時代變遷與藝術價值

為梳理30年來的地區美術發展脈絡，本次展覽將以「作品對照」的方式呈現，依「作者時期」為展場規劃，以10年一世代做區隔，比較作品差異性，藉以理解時代美感轉換的潮流脈動。

臺中縣美術家接力展時代的第1～10屆美術家，多數屬於當時居於領導地位的畫家，作品足以反映當時代的美術風貌，部分畫家雖已仙逝，藝術成就仍名留史冊；接續第11～20屆美術家，參展之初剛於畫壇嶄露頭角，此次將展出當年舊作一幅，再搭配展出一幅近作，作品相互對照，可見藝術家的成長歷程，也能對應時代風潮產生的影響；最近一代包含臺中縣第21、22屆，以及改制後的臺中市第1～7屆美術家，年輕畫家最貼近現代環境，作品最能反映目前藝術風向，而將最早期與最近期的作品並置，能明顯對照與探討藝術時代變遷。

此次30週年回顧展，是一場集體參與的盛大美術饗宴167位藝術家共襄盛舉，展出油畫、水彩、膠彩、水墨、書法、陶藝、雕塑等260餘件作品，展場同時陳列葫蘆墩文化中心出版的歷屆美術家畫冊，優秀作品共聚一室，百花齊放，共譜臺中傲人的藝術風華。

(中時電子報)