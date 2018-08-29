水淹南台！陳亭妃質疑《爆料公社》假新聞 創辦人喊冤

立委陳亭妃質疑《爆料公社》消息不實。(翻攝新台灣加油)

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中時電子報
/綜合報導
創辦《爆料公社》的網友po文反酸陳亭妃。(翻攝《爆怨公社》)

823暴雨導致南台灣多個地區淹成「水鄉澤國」，這幾日網友在臉書多個社團一連串洗版，馬不停蹄回報災情照，民進黨立委陳亭妃卻質疑《爆料公社》消息不實，媒體沒查證就引用內容，逼得創辦《爆料公社》的網友無奈發文回擊：冤得都快下雪了！

民進黨立委陳亭妃28日在節目《新台灣加油》，質疑《爆料公社》經營內容農場，她說很多公民在多個臉書社團宣洩對政府的不滿、自己遭受的委屈，但這些內容是真是假都不知道，演變成被媒體「利用」，大肆放送出去。主持人廖筱君也跟著附和「爆料平台不用負任何責任，只要爆料就好，主流媒體也不去求證」。

陳亭妃進一步說她自己也是這些爆料的「受害者」，表示她們在立法院質詢時，很多新聞媒體直接用即時新聞放送出去，也沒問她們消息是真是假。

對此，創辦爆料公社的網友在《爆怨公社》發文，針對陳亭妃質疑反擊。原po表示，公社成立近4年，從不自己生產內容，所有內容皆由社員們自發性爆料，並指出他們是平台並非媒體，主流媒體會引用平台內容，但他們社團本身沒有所謂「查證權」。

原po再說，這幾日網友瘋狂轉傳中南部災情，「讓委員有不好的印象」，他表示23日災情傳出時，起先不受媒體重視，經管理室討論後決定以「洗版」方式吸引媒體注意。原po喊冤，這些影片圖文都是中南部社員第一手資料，何來造假說？「大人我冤啊....我冤得都快下雪了那種冤，不騙你」

原po向陳亭妃喊話，表示《爆料公社》等社團只是給台灣民眾一個發聲的平台，他強調三次「人民的聲音需要被聽見」，更戲謔地說，如果他這樣解釋陳亭妃仍感到不滿，「查我水表吧...我認了！」

(中時電子報)

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