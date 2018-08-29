另類災民！休旅車停橋上躲淹水 騎士一頭撞斷牙

2018年08月29日 08:33 中時電子報 張達智

南台灣近一週暴雨連連，居民們被一淹再淹，車子也是一泡再泡，損失慘重。高雄市一名車主疑似怕愛車泡水，乾脆將車停上橋，但卻害得一名機車騎士一上橋就迎頭撞上，牙齒斷裂鮮血直流。

這起車禍發生在高雄市河西一路中都橋上，據蘋果報導，清晨一名男騎士才騎上橋不久，就撞上一輛靜止的休旅車車尾，騎士臉部撞破擋風玻璃，牙齒斷裂鮮血直流。

警方初步調查，遭撞的休旅車，應該是附近居民擔心連日豪雨會造成淹水，才會暫時停放橋上，全案交由交通隊後續調查，以釐清責任歸屬。

暴雨狂襲南台，泡水車要修還是要報廢，成為一大難題。專家建議，可依照泡水等級，決定要不要修，基本上只要淹超過儀表板，就建議直接報廢，報廢後可把握6個月內買新車，還可適用政府汰舊換新5萬元的補助。

車廠主管表示，多數車主大概要到本周才有餘力處理車子。一般來說，可用4個等級簡易分辨要不要修，最輕微的淹水高度只到車室內的地板，基本上稍微檢查一下即可；淹超過地板的可修，但修過後還是得定期回廠追蹤。

比較嚴重的兩種，建議報廢，包括水淹的高度已經達到儀表板，因為需要大規模清理或更換零件，可衡量車輛殘值決定要不要修；最嚴重的已經讓車輛滅頂的，就算修好，以後問題恐怕也很多，就建議報廢。

此外，也有網友擔憂，「今後兩年內的中古車市場要出現一堆泡水車了...」、「擔心竊車集團蠢動，南台灣泡水，北台灣車主挫的等，尤其是停産的車款原廠已無零件可換，必然會找殺肉場」。

(中時電子報)