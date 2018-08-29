泰簽漲被揚言抵制 泰代表：我們是朋友不是做買賣 請體諒

泰國經濟辦事處代表通才28日針對簽證費用調漲提出說明，在改善簽證品質下造成費用 增加，並非外傳調漲費用。（王英豪攝）

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泰國經濟辦事處代表通才28日針對簽證費用調漲提出說明，在改善簽證品質下造成費用 增加，並非外傳調漲費用。並拿出先行業者隨意送件的塑膠袋。（王英豪攝）
泰國經濟辦事處代表通才28日針對簽證費用調漲提出說明，在改善簽證品質下造成費用 增加，並非外傳調漲費用。並拿出改良後的包裝與過去的紅白塑膠袋比較。（王英豪攝）

泰國簽證10月委外辦理需增加費用470元，旅行商業同業公會全國聯合會表示，不排除發動抵制，號召民眾拒絕前往泰國旅遊。泰國貿易經濟辦事處代表通才說「旅行社也需要有點良心」，關於免簽的事他表示「家家有本難念的經」、「泰國對很多國家開放免簽，但也沒有得到互惠，請體諒我們不是拒絕」，「我們是朋友不是做買賣，朋友體諒朋友，這樣過得去啊!」

泰國簽證10月起委外辦理需增加費用470元，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會表示，已經造成旅行業者的反彈和困擾，也造成了消費者的不滿。不排除發動抵制前往泰國旅遊。

泰國貿易經濟辦事處代表通才昨在記者會表示，很多旅行業者用紅白塑膠袋裝著護照等資料，「就像買魚的袋子，只差沒魚腥味」，質疑業者的作法。優質旅行發展協會理事長李奇嶽聽聞，認為這根本是汙辱人，他說，不清楚其他家做法，但只要是自己的旅行社，一定用信封袋或公文袋裝著，不會隨便用塑膠袋，批評泰辦態度跋扈。

據《中評社》報導，泰代表通才昨舉行記者會強調，他們不是漲價，未來簽證中心費用470元，品質會大大提昇。至於媒體詢問台灣給予泰國免簽試辦，是否可有相同互惠？他表示，免簽的事情，我們有考量過，但中國話說「家家有本難念的經」。

通才強調，泰國政府與台灣政府友好，台商40年前就去泰國經商，現在泰國有5千家台商公司等都是很好現象，台灣人也是很有質量的旅遊者，「泰國對很多國家開放免簽，但也沒有得到互惠，請體諒我們不是拒絕」，「我們是朋友不是做買賣，朋友體諒朋友，這樣過得去啊」。

通才並說，男女朋友相愛也不見得要登記結婚，登記只是一個形象，我們有我們的考量，台灣有台灣的考量，互相了解比較好，沒有一定要互惠。他還說，東南亞國家中泰國是對台灣最友好的，「簽證不是真正障礙」。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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