美資深參議員開砲 要川普讓「無能」司法部長滾蛋！

美國現任司法部長賽辛斯，恐將面臨烏紗帽不保的危機。（圖/路透社）

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中時電子報

據美國CNBC新聞網報導，打從川普（Donald Trump）入主白宮（White House）以來、無論是內閣或幕僚人事從未有安穩的狀態。如今、早有矛盾與衝突的司法部長賽辛斯（Jeff Sessions），再次遭到共和黨重量級參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）點名砲轟，認為他「無能」、無法真正領導司法部運作，同時與總統的關係更是處於無法修補的狀態，希望他盡早自請下台！

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來自南卡羅萊納州、前空軍退役上校出身的參議員葛瑞姆，日前在受邀登上NBC電視台節目時直言，「我們需要一個能和總統合作、並真正有能力領導司法部的部長，呼籲川普盡快更換部長人選。」有趣的是，去年夏天當賽辛斯首次與川普衝突時，當時的葛瑞姆卻反倒威脅總統，稱貿然撤換部長會傷害其總統威望，如今僅一年的時間、卻出現如此180度大轉變。

共和黨資深聯邦參議員葛瑞姆，對於司法部長的「能力」與「表現」極為不滿。（圖/美聯社）

現年71歲的賽辛斯，出身於美國阿拉巴馬州，父親是一間雜貨店的老闆。大學期間，就是共和黨的熱衷支持者，更曾是該校共和黨青年團團長。後進入阿拉巴馬大學（University of Alabama）就讀，取得法律博士學位（J.D.）。曾在陸軍服役多年，最後以上尉軍銜退役，後轉任阿拉巴馬州南部轄區檢察官、聯邦法官，並在1997年進入聯邦參議院任職，成為當時兩院內最保守的議員代表。

無論是特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的辦案、前競選幹事出包或是前委任律師自首向A片女星付「封口費」等風暴，都讓本來信任賽辛斯的川普失望。日前與葛瑞姆一樣、直接公開在電視上爆轟賽辛斯「從未真正領導/管控過司法部」，才會讓這麼多風暴一一湧現。雖然美國司法部始終否認或拒絕回應這些論點，但外界仍猜測、下一位掛冠離去的川普內閣人選，恐怕真是賽辛斯了！

(中時電子報)

文章來源：Lindsey Graham: President Trump should replace Attorney General Jeff Sessions because their relationship is 'beyond repair'

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