2戰結束70年！德仍發現拆除500公斤未爆彈

德國日前在路德維希港發現1枚重達500公斤的2戰遺留未爆彈。(圖/推特@Guns_com)

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中時電子報

1945年世界第2次世界大戰已經結束超過70年之久，但是德國日前仍在西南部城市路德維希港(Ludwigshafen)發現1枚重達1100英鎊(500公斤)的未爆彈。德國官方在撤離當地1.8萬人以後，成功拆除這枚生鏽的未爆彈，沒有造成任何人員傷亡。

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根據美國《星條旗報》(Stars and Stripes)報導，德國路德維希港市政當局日前又發現1枚2戰遺留下來的超大型未爆彈。這枚重達500公斤的炸彈可能是2戰時由美國空軍所投擲，數天前在一處建築工地被發現。

德國政府在疏散炸彈發現地點附近1000公尺範圍內的居民，並在距離美國陸軍駐曼海姆的柯爾曼基地(Coleman Barracks)約16公里處，拆除這枚2戰美軍遺留下來的未爆彈。

2戰中大約有15%炸彈沒有爆炸，很多炸彈其實都還埋在地下深處。通常拆彈專家能夠成功移除炸彈，不造成任何死傷事故。但過去10年，仍有少數技術人員在引爆炸彈時，不幸身亡。

目前德國還是會在很多建築工地、森林、田地，甚至民眾的花園裡，發現未爆彈或其他彈藥，平均每年大約2000噸左右，相當驚人。

今年夏天，德國當地森林曾發生火災，人們擔心大火恐怕引爆很多長期埋藏地底的炸彈，帶給滅火的消防員許多潛在的危險。

(中時電子報)

文章來源：WWII bomb miles from US Army barracks defused without incident

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