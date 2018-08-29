亞運》4強激戰！男籃上演兩岸大戰 女籃再遇兩韓

2018年08月29日 09:36 中時電子報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

國內球迷還沉浸於中華男籃闊別48年重返亞運4強的歡喜氛圍當中沒多久，真正嚴苛的考驗就要來臨，因為中華男籃將於30日晚上7點30分遭遇中國大陸，兩岸大戰再次備受關注；中華女籃也在30日上午11點再遇兩韓聯軍。

中華男、女籃同樣在雅加達-巨港亞運4強戰遭遇強敵，首先必須先要克服的難題，就是比賽場館將從原本狹小的籃球廳，改到原本舉辦羽球，且場館大出4倍以上的艾斯托拉(Istora)體育館進行，整個空間感的調適將是重大考驗。

麻煩的是，因為艾斯托拉體育館28日才剛舉辦完羽球項目，接著必須花上不少時間重新布置成籃球場地，以印尼這次主辦亞運的粗糙與隨性態度來看，恐怕也不會多給4強球隊太多練習時間，中華男、女籃必須自立自強。

每當兩岸籃球大戰上演，總是吸引不少球迷目光焦點，這次中華男籃打破外界看衰印象，一舉闖進4強，卻是他們考驗的開始，畢竟中國隊這次雖未派出全部主力，仍有周琦、丁彥雨航兩名NBA球員，其他球員也不好惹。

堅持小球戰術的男籃外籍教頭帕克，不僅面對周琦、王哲林兩大長人內線威脅，還須想辦法防堵中國外線，或許就跟中華隊長陳盈駿所說，中華男籃只能先做好防守與鞏固籃板，然後再來思考進攻突破方式，或許還有一線生機。

比起男籃面臨的高度威脅，中華女籃也有類似困境，因為她們雖在預賽曾以87比85延長氣走兩韓聯軍，但當時的兩韓聯軍，還沒有25日才趕來報到的WNBA拉斯維加斯王牌192公分中鋒朴智修，陣容已跟預賽無法相提並論。

或許朴智修跟兩韓聯軍磨合時間很短，但她的高度就擺在那裡，加上預賽讓中華女籃防守相當頭痛的金韓寶、盧淑英兩人，中華女籃想要再贏兩韓聯軍，不能光靠彭詩晴、黃品蓁兩大主力，其他球員也須提供更多攻守兩端協助。

(中時電子報)