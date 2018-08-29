姊弟戀修成正果10年！貓熊「團團」和「圓圓」明辦慶生趴

今年是「團團」和「圓圓」來到臺北動物園的10周年，回想他們剛來時還是稚嫩的小朋友。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

咻！時光飛逝，歲月如梭！大貓熊「團團」和「圓圓」14歲囉，來台10年的牠們「姊弟戀」修成正果，還生下可愛的「圓仔」！話說牠們都是處女座，生日僅差一天，動物園也將在明（30日）早上11點為牠們慶生！據悉，生日蛋糕有驚喜呢！

團團：珠寶盒？！吃的嗎？（設計對白，台北市立動物園提供）

今年是大貓熊「團團」和「圓圓」來到台北市立動物園的10周年，他們剛到台北時還是稚嫩的小朋友，經過10年的時間，除了升格成為爸爸、媽媽，行為上似乎也成熟穩定了許多。但根據保育員多年的觀察，認為他們在個性上其實並沒有太大改變，「團團」始終維持忠厚老實、天真憨厚的本質，是大智若愚的代表，更是不折不扣的美食主義者，選擇食物十分挑剔。

圓圓：哇！珠寶盒耶！（設計對白，台北市立動物園提供）

而「圓圓」則是個性勇敢、機靈果斷的女生，照顧起小孩可說是無微不至!保育員回想起十年前「團團」和「圓圓」剛到台北市立動物園的情景，「圓圓」面對新的環境、新的保育員十分的警戒，而「團團」則因為凡事有「圓圓」這位青梅竹馬的玩伴頂著，顯得十分自在。看來，「圓圓」天生就很會照顧別人吧。

大貓熊「團團」的生日蛋糕草圖。（台北市立動物園提供）

「圓圓」的生日是8月30日，「團團」則是9月1日，保育員特地安排8月30日（星期四）送上生日蛋糕，讓大家都能夠有機會看到他們享用蛋糕的樣子，並且也給予滿滿的生日祝福。上午11點，保育員將會送上「水晶寶藏盒」蛋糕，材料有他們最愛的竹葉、紅蘿蔔、鳳梨、甘蔗、葡萄等，就讓我們一起看看「團團」和「圓圓」如何打開「寶藏盒」囉！

(中時電子報)

大貓熊「圓圓」的蛋糕草圖（左）、圓仔：人家也想要一個珠寶盒（右）。（台北市立動物園提供）

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