入獄怕妻變心 他下8道守貞禁令「不准燙髮」

2018年08月29日 09:49 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

北部地區余姓男子因為竊盜、妨害性自主等罪入獄，入獄前魏姓女友不顧一切，嫁給獄中的余男，但余男疑心病重，擔憂妻子會變心，下達8道禁令，要求妻子不准燙髮、不准打扮，余妻不堪老公扭曲變態的操控，加上他刻意隱瞞性侵少女，憤而訴請離婚。

據判決書，余男跟當時還是女友的魏姓女子謊稱，他犯下竊盜案得坐牢，承諾很快就會出去，殊不知他其實也犯下性侵少女，被判刑4年4月，被蒙在鼓裡的魏女被戀愛沖昏頭，傻傻答應嫁給余男，並固定每周探視他。

魏女嫁為人妻半年後，始知老公有性侵少女的前科，開始心生芥蒂，余男擔心魏女移情別戀，率先出手反制，下達8道禁令，包含「不准燙頭髮」、「不准穿衣領太寬衣服」、「不准變心，每天寄一封信」、「每半個月要收到新拍照片」、「可以和大姊等人聯絡，不准和她們外出」、「除表哥等五人，刪除其他人的電話和LINE」、「不准打扮自己」、「不准穿絲(褲)襪」，極盡嚴苛地控制。

對於老公恐怖情人般的掌控，魏女心中畏懼油然而生，因此訴請離婚。余男則反指妻子有憂鬱症，否認限制妻子自由。高等法院檢視余男寫給魏女的書信，信中充斥威嚇語氣，認定余男無夫妻相處應有的相互尊重，加上先前隱瞞性侵少女被判刑，法官判准離婚。可上訴。

(中時電子報)