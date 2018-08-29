赴大阪要注意！ 明年2月起 「路上禁菸」範圍將擴大

2018年08月29日 09:57 中時電子報 李靖棠

據產經新聞報導，身為許多外國遊客熱愛拜訪的城市、日本大阪市近日決定，為了市民健康與空氣品質著想，從明年（2019）2月份開始，將擴大熱門商業區的「路上禁菸」範圍。其中，現行已全面禁菸的區域，是連結JR大阪站南端與南海電鐵（Nankai）難波站之間的御堂筋商店街，未來將擴展至同樣熱鬧的戎橋與心齋橋商店街，違反者恐被處以1,000日圓（約276台幣）罰款。

日本政府防止未成年孩童吸菸的教育宣導動畫。

為了迎接2025萬國博覽會、並讓大阪逐步邁入禁菸化的「國際都市」，當地政府其實從2007年開始，就開始擬定相關條例規定，並讓御堂筋商店街、市公所和JR京橋站週邊劃為「路上禁菸區域」。

熱鬧的御堂筋商店街，是大阪從2007年開始全面禁止「路上吸菸」的區域。（達志影像/Shutterstock）

如今隨著外國觀光客愈來愈多，除了帶給旁邊的戎橋與心齋橋商店街繁榮商機，卻似乎也讓不少商家和住戶開始頭痛，因為路邊公開吸菸的人數愈來愈多，讓住戶被迫吸入二手或甚至三手菸。在集結律師、住戶和教授專家商議後，大阪市「禁菸政策委員會」向市府提議，擬擴大路面禁菸範圍，得到政府首肯，新修正範圍將於10月公告、明年2月份正式上路實施。

除了上述商店街區域外，大阪市府仍持續在研擬擴大「禁菸區域」，下一個地區將可能北區、天王寺地區和交通樞紐的車站。不過癮君子也不必過度擔心，雖無法隨時隨地在路邊吸菸，但大阪官方表示，將在商店街週邊增設「公共吸菸室」。

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(中時電子報)