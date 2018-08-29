愛生態！8／16起禁捕抱卵母蟹！讓海洋資源永續

2018年08月29日 09:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

電影《侏羅紀公園》名言，「生命會自己找到出路」！然地球資源有限，人類慾望無窮！近來全球氣候異常，如這幾天台灣中南部大淹水，不可否認，人們在生態、環保上還欠缺了一點，讓我們為了大自然、海洋，做一些事情吧！

依「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」保育規定，8月16日起至11月15日禁捕抱卵母蟹，請漁民朋友務必配合，以共同維護萬里蟹資源永續。

新北市政府漁業及漁港事業管理處汪昭華處長表示，萬里蟹是新北市重要漁撈水產，包含了鏽斑蟳（花蟹）、三星梭子蟹（三點蟹）及石蟳這三種螃蟹，隨著萬里蟹產季將至，不論是漁民或老饕都引頸期盼肥美秋蟹的到來。

然而為了萬里蟹資源永續，在新北市與在地漁民的努力下，前於103年促成中央訂定公告「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，每年 8月16日起至11月15日禁捕抱卵母蟹，及全年捕撈甲殼寬小於8公分三點蟹、花蟹，及甲殼寬小於6公分的石蟳。

在禁捕抱卵母蟹期間平均每週進行一次港邊稽查，漁業及漁港事業管理處也提醒漁民朋友除了遵守相關捕撈規定，也需確實填報漁撈日誌，以利後續進行萬里蟹資源科學調查研究及資源管理評估規劃，倘違反規定者，將核處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

(中時電子報)