張景森：擬大幅開放新南向國家來台免簽

2018年08月29日 10:09 工商 張語羚

我國人赴泰團體簽證將自10月1日起，每人加收新台幣470元。對此，行政院政委張景森昨（28）日受訪表示，此事並不影響我國給予泰國國民免簽證政策，未來擬大幅度開放新南向國家來台免簽證。

新南向18國中，目前仍有印度、印尼、越南、緬甸等國，尚未開放來台免簽證，張景森強調，未來將朝開放的路前進，但其中有相當多配套措施，需逐一檢討、修正，目前仍由外交部研擬中，將在適當時機對外說明。

泰國經貿辦事處將泰國團體簽證外包給私人公司，因此自10月1日起，每人將加收新台幣470元，加上既有簽證費1,200元，簽證費達1,670元，若民眾委由台灣旅行社辦理簽證，初估赴泰簽證費上看2,000元。

外交部自2016年8月起試辦泰國國民來台免簽證，去年4月進一步延長至今年7月31日；今年7月宣布，再延長一年至2019年7月31日止。

張景森昨強調，因為外交部已核定再試辦一年泰國國民來台免簽證措施，不會受泰國10月起加收簽證手續費之影響，當然希望泰國能減輕台灣旅客赴泰之負擔，但對於是否修改給予泰國國民免簽證是兩回事。

張景森日前赴新加坡、印尼觀光考察，他說，雙方合作計畫仍在規劃中，將秉持新南向政策「以人為本」目標，側重人才交流及培育，因此將從觀光、農業等方面著手，進一步吸引更多新南向國家人民來台工作、留學或觀光。

(工商 )