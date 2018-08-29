台中》市政為重！林佳龍委任民進黨主委完成登記

2018年08月29日 10:13 中時 盧金足

民進黨台中市黨部主委何明杰表示，台中市長林佳龍忙於市政，登記只是單純完成手續，不必大陣仗造勢宣傳。（盧金足攝）

台中市長林佳龍29日上午8點半委任民進黨台中市黨部主委何明杰到台中市選委會辦理市長參選登記，林佳龍本人同時間忙於防災、防疫會議，及到惠文高中視察燃氣鍋爐及廚房油煙防制情形，並宣告2年內要輔導各校廚房將燃油鍋爐汰換為燃氣鍋爐。是否南部仍水災之苦，才避免動員來登記？何明杰說，現任市長登記時不用大陣仗宣傳造勢，市民檢驗的是政績。

107年地方公職人員選舉開登記日期自8月27日起至8月31日止，今天進第3天，國民黨台中市長參選人盧秀燕首日下午即完成市長參選登記，林佳龍何時登記備受矚目。

29日上午由何明杰單槍匹馬到位在台中州廳的台中市選委會辦理市長參選登記，完成各項資格審查後，並繳交兩百萬元保證金支票，在上午8點50分順利完成登記。

何明杰表示，林佳龍長期以市政為重，今天早上他有防災與防疫會議，還到惠文高中為推展低碳無油煙校園的示範學校視察，他很樂意，很光榮幫林佳龍代理登記，期許林佳龍為市政打拚認真努力的精神繼續連任台中市長。

針對媒體詢問，為何林佳龍不親自來登記？何明杰表示，現任市長登記不需宣傳造勢，應該是呈現他在這屆競選時現實現出來的政見，政見在任內落實為政績，由所有市民來檢視，登記只是單純一個手續，不必大陣仗宣傳造勢。

何明杰表示，現任市長最重要的來由大家來檢視，讓大家知道市長任內政見落實的進度，對近來選情評估，以公平、客觀及公開角度的三次媒體民調，林佳龍還是持續穩定領先。

「民調領先，不代表選舉那麼好選！」何明杰強調，團隊很小心努力拚市長連任的選舉，雖然民調領先，仍要把政績呈現出來，選舉時大家對執政者要求都很高，平常和選舉真正要檢視兩方參選人的比較，選民在檢驗現任者時，也會檢驗新人過去政續民眾有沒有感。

何明杰說，林佳龍在這屆提出「大台中一二三」政見的落實，其中很多經費都到位，如果有機會連任，包括交通建設千億的工程，將做好台中市百年榮景的基礎。

(中時 )

台中市長林佳龍29日上午委由民進黨台中市部主委何明杰代為完成市長參選登記。（盧金足攝）