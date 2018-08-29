確保一帶一路國家利益 陸建阿富汗反恐基地

2018年08月29日 10:10 中時電子報 楊幼蘭

瓦罕走廊

北京正提供全額資金，在連接中國與阿富汗的狹長瓦罕走廊（Wakhan Corridor）建立反恐訓練營。據接近解放軍的消息人士說，中方將提供阿富汗部隊相關訓練，以加強反恐。

據《南華早報》（South China Morning Post）29報導，熟知相關事務的消息人士透露，營區一旦完工，為數起碼達1營的數百名解放軍很可能進駐。而一般來說，一營通常有超過500人。

北京擔心，流亡的東土耳其斯坦伊斯蘭運動（ETIM）維吾爾成員會由瓦罕走廊進入新疆，以在境內發動攻擊。

瓦罕走廊

此外，分析家指出，北京也擔心逃離伊拉克和敘利亞的伊斯蘭國（IS）好戰分子，可能會穿越中亞，進入阿富汗，或者經瓦罕走廊潛入中國。

瓦漢走廊是位於阿富汗巴達克山（Badakhshan）省到中國新疆的狹長地帶，長約350公里，南北最窄處只有15公里，最寬處約75公里。當地土地貧瘠，氣候極度寒冷，與新疆接壤。

長久以來，阿富汗是出了名的「帝國墳場」（graveyard of empires），極難征服與治理，前蘇聯與美國都在這陷入戰爭泥淖。

然而，無論對北京的「一帶一路」的貿易與基礎建設大戰略，還有中國自身的安全而言，這飽受戰爭蹂躪的中亞國家都扮演著日趨重要的角色。而北京若是在當地建設軍事基地，將是現代史上的第一次。

北京去年在東非小國吉布地（Djibouti）建立了第一個海外軍事基地，要求匿名的消息人士透露，解放軍已派了超過一營的部隊到當地。而其中許多都是工程師與營造人員，以打造多用途碼頭，只有少數是到當地進行實戰演習的戰鬥部隊。

消息人士指出，由於阿富汗基地接近新疆，因此扮演的角色會和吉布地基地不同。

(中時電子報)