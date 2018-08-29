30年反核元老陳真醫師：支持「以核養綠」公投解決能源政策爭議

2018年08月29日 10:16 中時電子報 喻華德

筆名陳真的陳興正醫師，是國內三十餘年黨外及反核運動的元老。他從事反核運動的歷史比林義雄更久。27日在紀念若雪巴勒斯坦資訊網發文，指出林義雄違反「公投作主人」的理想，以「造謠抹黑」的方式將核能發電妖魔化，更作為「打壓異己、思想檢查的工具」，他更指出當年的「核四公投促進會」是不擇手段的「政治打手」。陳真醫師稱「環保蟑螂」及「政客人渣」犧牲人民健康、上下其手謀取利益，直指民進黨「火力全開」無異「立即性的集體自殺」。他表態支持「以核養綠」公投，終結爭議。

以下為陳真醫師的原文

人渣黨長年以來把公投捧成神聖不可侵犯不容質疑的人權與普世民主價值，可是，一旦面臨對己不利的公投，便百般無恥地阻撓刁難。

在這島上，做為一個反核元老，我絕對當之無愧。三十幾年前，臺灣第一次反核遊行抗爭，就是我和戴振耀等人不眠不休大街小巷到處宣傳所發動。兩年後(1987年)與施信民、張國龍等人歷經五次籌備會議，創立臺灣環境保護聯盟，擔任核能組學術委員與執委等等。七年後(1994年)，應邀參與林義雄所成立的核四公投促進會，參與千里苦行及千人守夜等抗爭，無役不與。

對於核電，三十幾年來我有兩種基本態度：一是反核，二是公投。我雖反核(正確地說是反對臺灣「大量」興建核電廠)，但是基本上我同意林義雄的主張，亦即重大公共議題若有爭議，應該透過公投解決。正是在這樣一種想法之下，我才參與核四公投促進會。

但林義雄及該促進會顯然已經完全忘記當初信誓旦旦的所謂 「公投作主人」 的理想，竟然以造謠抹黑、妖魔化核電及核電支持者的方式來推動反核；尤為齷齪的是，「透過極其卑鄙的政治動員，把一種理應訴諸理性決策的議題，轉化成一種藉以打擊政治異己、藉以奪權的思想檢查工具及神聖道德命題」，誰敢不反核，誰就是不忠不義的敵人。過去我以核四公投促進會為榮，這些年卻只感到可恥與厭惡，不擇手段，只求目的，甘為政治打手。

這四、五年來，因為反煤減碳的思考，我不再支持廢核四，畢竟如果核電一時無法取代，何必放著安全的核四新機組不用，卻反而啟用核一核二核三等陳舊機組？天底下有這種道理嗎？再說，就算反核，有可能 「馬上」 廢除核電嗎？

我不太想進行這類爭議，畢竟正反立場總是各自會有一些道理。重要的是，這事情既然已經吵了三十幾年，理當透過公投，做一個了斷，別讓環保蟑螂與政客人渣從中繼續上下其手，謀取政治利益，卻拿大家的健康做為一種代價。

核電一旦出事，依其出事等級，後果難料。但是，依照人渣黨目前這種火力(發電)全開的幹法，無異立即性的集體自殺。

陳真 2018.08. 27.

陳真醫師在文末也附上「以核養綠」公投網址，並提醒戶籍在「六都」者要直接寫在最前面，勿填臺灣省以免遭刻意刁難導致連署書作廢。

陳真醫師的文章，有部分觀念有誤。清大原科院長李敏曾指出，核四是國家第一期能源計劃的最後一階段，原本還有要在現有電廠內增建機組的第二期計劃。因此龍門電廠不是為了取代金山、國聖、馬鞍山電廠而建。而國際上將運轉40年的核能電廠延役至60年甚至是80年是趨勢，只有早期興建、功率較小的機組延役不符合經濟效益，因此除役。

此外核能電廠若發生核子事故，「後果難料」則是最大的謬誤。臺電在民國71年就引進美國「安全度評估（PRA）」制度。透過將各種引發核子事故的事件及故障排列組合，全部列出並計算造成爐心融損的機率，回饋至訓練、管制、法規等從體系持續改善、提升安全性。

也就是說發生核子事故的後果完全是可以以科學評估，經濟部長沈榮津在《天下雜誌》稱「臺灣這麼小，怎麼面對核災風險？」。「以核養綠」公投領銜人黃士修表示，如果核災風險臺灣無法承擔，核電這麼危險那三座核能電廠應立即停機，立即進入「非核家園」而不是等到2025！今年蔡政府靠核二廠再啟動發電才避免限電危機，經濟部長既要核能的電還公然污衊核能，部長帶頭踐踏專業令人不齒！

我國的核能安全在臺電的努力與核工專家的監督下持續改善，反觀去年「八一五」大停電曝露出大潭電廠，致命的單迴路設計至今完全沒有改善，而且蔡政府為了「非核家園」要將燃氣發電大幅提高到五成。黃士修說，經濟部應公布大潭電廠的PRA數據來跟核能電廠的PRA數據給人民檢驗，告訴人民為何要接受安全性較低的大潭電廠繼續擴建，而把安全性較高的龍門電廠報廢?

(中時電子報)