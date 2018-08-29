目睹大寮林園淹水慘況！韓國瑜、邱于軒感嘆：高雄市政府該打屁股

韓國瑜和邱于軒共同關懷大寮林園淹水災情 (圖／邱于軒 提供)

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中時電子報
綜合報導

高雄市降下豪大雨勢，市區多處淹水，原訂28日要登記參選的高雄市長候選人韓國瑜也苦民所苦暫停所有競選活動，並在大寮林園市議員參選人邱于軒的陪同下巡視關懷飽受淹水之苦的大寮、林園居民。

首站來到逢雨必淹的大寮區內坑里，韓國瑜一到現場便被陳情民眾包圍，民眾高舉著「淹水25年夠了」、「給我安全回家的路」等標語，希望韓國瑜和在地議員參選人邱于軒能爭取整建拷潭大排，讓居民免於淹水的恐懼！韓國瑜也當場允諾，當選後會將此案列為優先審議，全力爭取建設。

大寮林園市議員參選人邱于軒挨家挨戶關心民眾。 (圖／邱于軒 提供)

緊接著來到大寮區的行政中心會社里，看到居民無助的「蝸居」在椅子上和床上避免進水，水深及膝幾乎近半個家園都浸在水中，韓國瑜不禁感嘆：民眾隱忍淹水之苦20年了！現在是2018年，市府官員有人來關心這些民眾的生活品質嗎?

最後，邱于軒也帶著韓國瑜來到本次淹水嚴重的林園汕尾地區，現場一片水鄉澤國的景象也讓韓國瑜邊搖頭邊說：這民眾日子怎麼過！治水工程的品質真的要好好檢討!陪同的市議員參選人邱于軒則表示：汕尾本次淹水嚴重，水深及腰！從昨晚深夜就有民眾透過臉書或Line傳來求助和斷炊的求救消息，讓她一早便深入汕尾探視並發送自製便當給獨居老人或是家園出入受阻的民眾！

結束勘災的韓國瑜，目睹大寮林園民眾家園淹水的慘況也心痛的表示：沒想到高雄縣市合併後原高雄縣淹水的情況如此慘烈，理論上縣市合併後民眾會有更好的生活品質，但人民連基本的家園不淹水都是奢求，治水工程的品質需要特別監督，未來他也會特別加強工程「驗收」的步驟以確保民眾生命財產的安全！

(中時電子報)

韓國瑜和邱于軒共同傾聽民眾心聲。 (圖／邱于軒 提供)

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