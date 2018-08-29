嘉義淹水第7天！目前僅考試里未退水

2018年08月29日 10:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

一個熱低壓，威力竟比颱風還強大，讓整個台灣中南部大淹水，初估災損上億元！其中嘉義縣受損最嚴重，範圍擴及東石、布袋及義竹鄉。然隨著中南部雨勢稍緩和，據水利署指出，從0823大淹水，今（29日）已是第7天，在國軍與政府民間共同協助下，目前僅於布袋鎮考試里1處未退水。

0823熱帶低壓水災中央災害應變中心於29日上午6點30分舉行第十五次工作會議，由指揮官沈榮津主持，中央災害應變中心指出，嘉義縣東石鄉掌潭村已於昨(28)晚間經水利署與嘉義縣政府努力後，完成退水工作，目前僅於布袋鎮考試里1處未退水

針對淹水區域之死亡家禽、家畜處理問題，國軍也協助相關雞場因受災死廢畜禽屍體清運裝屍體裝袋，並立即進行消毒作業，後續環保署與衛福部也將持續監控，避免疫情爆發。

氣象局表示，今晚起降雨勢有逐漸趨緩趨勢，但白天仍受到西南氣流後續的影響，南部及東南部地區局部可能有間歇性大雨發生，中央災害應變中心持續加強警戒有關淹水、土石流及坡地災害情形，並提醒地方政府加強因應。

然這次823中南部大淹水，也讓人知道台灣排水系統、建設仍有不足！目前全球暖化已日趨嚴重，高溫炎熱、大雨淹水恐會成常態，台灣如何應變極端氣候，政策、人力、規劃等都是值得台灣人所深思的。

(中時電子報)