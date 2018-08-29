嘉義淹水第7天！目前僅考試里未退水

嘉義保安宮日前淹大水，目前積水已退。（水利署提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

一個熱低壓，威力竟比颱風還強大，讓整個台灣中南部大淹水，初估災損上億元！其中嘉義縣受損最嚴重，範圍擴及東石、布袋及義竹鄉。然隨著中南部雨勢稍緩和，據水利署指出，從0823大淹水，今（29日）已是第7天，在國軍與政府民間共同協助下，目前僅於布袋鎮考試里1處未退水。

0823熱帶低壓水災中央災害應變中心於29日上午6點30分舉行第十五次工作會議，由指揮官沈榮津主持，中央災害應變中心指出，嘉義縣東石鄉掌潭村已於昨(28)晚間經水利署與嘉義縣政府努力後，完成退水工作，目前僅於布袋鎮考試里1處未退水

針對淹水區域之死亡家禽、家畜處理問題，國軍也協助相關雞場因受災死廢畜禽屍體清運裝屍體裝袋，並立即進行消毒作業，後續環保署與衛福部也將持續監控，避免疫情爆發。

氣象局表示，今晚起降雨勢有逐漸趨緩趨勢，但白天仍受到西南氣流後續的影響，南部及東南部地區局部可能有間歇性大雨發生，中央災害應變中心持續加強警戒有關淹水、土石流及坡地災害情形，並提醒地方政府加強因應。

然這次823中南部大淹水，也讓人知道台灣排水系統、建設仍有不足！目前全球暖化已日趨嚴重，高溫炎熱、大雨淹水恐會成常態，台灣如何應變極端氣候，政策、人力、規劃等都是值得台灣人所深思的。

(中時電子報)

新營社大增辦30種特色課程 9月… 幫助度過水患難關 宮廟普渡供品…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。