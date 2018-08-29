新竹》馬朱洪聯手說退林為洲 國民黨黨中央今早才知道

2018年08月29日 10:22 中時 周毓翔

國民黨立委林為洲今天宣布退出新竹縣長選舉，顧及國民黨內的團結。林為洲今天在國民黨團同事的陪同下舉行記者會宣布退選，國民黨團總召江啟臣表示，「這是經過非常多黨內人士，包括馬總統、洪主席、朱主席，大家的努力，全力溝通下的結果，為國民黨立下汗馬功勞的林為洲，做出令人敬佩，格局遠大的關鍵決定。」

對於之前吳敦義提出下次立委可以提名林為洲，林為洲對此表示，他只有在報紙上看到這件事，黨中央至今沒有任何人跟他有任何聯繫，就連他決定退選的聲明，黨中央都是今天早上才知道。

林為洲今天在藍委江啟臣、曾銘宗、賴士葆、柯志恩、李彥秀及王育敏陪同下舉行退選記者會。林為洲在黨團同志包圍下不禁哽咽，陪同藍委發言時也不禁哽咽，江啟臣說，「林為洲是不能丟掉的黨產，黨團永遠是他的家，歡迎他留下來歡迎他回家。」

林為洲表示，新竹縣長提名這4個月是他人生最漫長的一段時間，「好像一輩子的漫長」，他決定當個諍言者，既然決定留在國民黨做改革者，希望黨團成員跟我一起同行，他也強調對於黨中央擅自改變制度仍然認為是不對的事情，「希望我是最後一個制度改革前的犧牲者，我決定留在黨內跟立院黨團同事繼續打拼。」

李彥秀表示，黨中央或許有不同的考量，但是制度的改革是我們要努力的這條道路。王育敏也說，這是在馬、朱、洪努力協調到最後一刻的成果，國民黨的團結就應該是這樣的展現。

(中時 )