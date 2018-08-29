侯佩岑代言「英倫產後護理之家」 老闆夫妻涉暗槓閨蜜6.1億被起訴

2018年08月29日 10:53 中時 陳志賢

英倫產後護理之家＆瑞典頂級Blueair打造五星級好空氣。圖／業者提供

藝人侯佩岑代言的「英倫產後護理之家」的京倫集團負責人李俊琳，與名媛妻子胡白玫，被控以投資購買國防部釋出的小南門國有土地為由，暗槓具有新加坡、美國籍的李姓女富商閨蜜6.1億元，另成立時詣建設時虛增資本5000萬元，台北地檢署今依業務侵占、違反公司法、商業會計法等罪嫌起訴李、胡2人。

京倫集團成立於2003年，創辦人是李俊琳，妻子胡白玫則為代表人，旗下包括京倫建設、昇邦營造等、英倫產後護理之家、京原國際等公司，另在大陸山東成立京倫置業公司。

其中，旗下知名的高檔做月子中心「英倫產後護理之家」走高價位市場，裝潢奢豪，每日住宿費最高要價約1萬6000元，還找來藝人侯佩岑代言，名主播陳海茵、國標舞天后劉真、藝人劉若英及范瑋琪都曾入住。

被起訴的胡白玫，今年5月間還在佳士得2018春季拍賣台北預展會場上走秀，展示身上價值超過10億元的手環、戒指、耳環等名貴珠寶。

李姓女富商曾向媒體爆料，指她20年前在美國認識胡白玫成為閨蜜。2011年時，和胡及其丈夫李男合開境外公司，到大陸山東買地，並與胡及李投資台灣土地等項目，去年她來台查帳，驚覺帳目有問題，她多年投資超過14億元，只追回320萬元，向調查局控告李、胡詐欺、業務侵占。

檢方調查，李、胡2012年以投資購買國防部釋出位於小南門附近的國有土地為由，邀李姓女富商投資4億元，之後再以資金不足，沒有標下土地，要求李女再匯1.9億，李女因此再匯2.1億元投資，但事後仍未標下土地，2人涉嫌業務侵占。

2017年李、胡2人另成立時詣建設，虛增公司資本5000萬，涉嫌違反公司法及商業會計法。

李、胡2人另被控詐欺、背信、洗錢罪部分，檢方認為，2人確曾有投資購買土地，因此不算詐欺，亦無涉背信罪問題，事後公司抵押資金約9億遭查扣，故不構成洗錢罪，2人僅涉及業務侵占罪。至於李女指控胡女及丈夫在大陸山東置產涉詐一事，檢方因沒有管轄權，未予偵處。

(中時 )