台北》年底選舉穩上？網分析柯文哲選戰打法存在大盲點

2018年08月29日 10:30 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

四年前以「政治素人」之姿當選台北市長的柯文哲，執政以來時常爆出驚人之語，作風也備受爭議。然而，以目前公布的民調顯示，這次將爭取連任的柯P都暫時領先。有網友認為，柯文哲戰法有個大盲點，主打現在的市政基本沒錯，但卻完全看不到未來四年的施政計劃。

柯文哲四年前參選台北市長時，曾推出「柯P新政市政白皮書」完整版，清楚地將過去一系列政見影片整理製作成圖文網頁版本，內容涵蓋了「民主2.0」、「交通與基礎結構」、「田園城市」、「社會照顧與安全」與「教育與創新」等五大議題。而柯日前舉行大型造勢活動，拋出自己的政績，包括3年半減債520億、不隨意追加預算、拆除忠孝西路公車專用道與忠孝橋引道、北門重現、忠孝西路路型改善等。

有網友在PTT發文指出，他覺得柯文哲戰法現在有個大盲點，主打「現在」的市政基本沒錯，但不像2014提出洋洋灑灑的未來市政白皮書，之前有民進黨的幫忙，這次完全看不到未來四年的施政計劃。「丁守中、姚文智怎麼不主打這個點呢？」

對此，網友則認為「東區門戶 西區門戶 社子島開發 都在進行中了」、「東區門戶、TOD、社子島跟全面都市盤點，其實這些都蠻大計畫的，還有的搞」、「他就延續目前政策就可以了」、「雙子星2025年才會完工 至少確定西區門戶是一個很長期的」、「光是現階段的門戶計畫 跟陸續開工的公宅 根本消化不完，即便提出更多重大建設 市府也沒能力去執行，以柯務實的個性 他大概也不想瞎掰甚麼新建設」。

此外，也有網友狂酸丁、姚「前提是丁姚有施政白皮書，目前可能還在寫」、「姚先研究一下怎抱貓吧」、「這麼早提出來只會給對方雞蛋挑骨頭，不如讓丁姚自己提出來自爆」。

(中時電子報)