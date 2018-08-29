幫助度過水患難關 宮廟普渡供品贈弱勢家庭

2018年08月29日 10:55 中時 張朝欣

中元節各廟宇普渡後將供品化為愛心，29日捐贈近20噸供品給雲林家扶，雲林沿海許多受扶助弱勢家庭因淹水斷炊，志工們將泡麵、罐頭等食物打包送到家應急，1名阿公感謝表示「不用再冒雨出去買東西吃了」。

中元普渡剛結束，各廟宇供品有的由信眾帶回家吃平安，有的則捐贈給社福團體，29日一大早，雲林家扶即接獲二林天人宮、北港武德宮、台中本願山彌陀講堂、土庫順天宮、元長包青府等廟宇的大量物資。

其中天人宮專程派了1輛11噸卡車，送來食用油、麵條、泡麵、餅乾、罐頭、飲料、米粉、白米、水果、烤鴨、烤鵝等，天人宮住持胡建雄轉達神明指示，希望家扶家庭不要因這場豪雨生活受到影響，同時也捐贈30萬元助學金，鼓勵學子好好求學。

雲林家扶馬上全體動員，為全縣1100戶受扶助家庭準備應急物資，工作人員挑選方便食用的物資打包，先送到此次水災中受損家庭，這些家庭因連日豪大雨忙著整理家園，且沿海仍持續降雨，出門購物很不方便，最需要各種應急物資。

住在口湖的林阿公開心地拿著1大袋供品物資，表示有米、油、麵條、罐頭，還有孫子最喜歡的泡麵，這樣三餐就可以暫時解決，現在積水雖然退了，但還下著小雨，道路很溼滑，他很擔心出門會滑倒，很感謝各宮廟的幫助，讓他可以安心整理家園。

(中時 )