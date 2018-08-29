曾與川普一夜情 A片女星爆：其實只有2分鐘...

2018年08月29日 10:41 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，繼川普（Donald Trump）委任律師柯恩（Michael Cohen）自首、曾協助支付成人片女星「風暴女」丹尼爾（Stormy Daniels）13萬美元（約384.5萬台幣）封口費後，讓這樁陳年舊案再次被炒熱，風暴女又一次成為部份媒體的關注焦點。日前接受《Vogue》雜誌專訪時、曾與川普有過一夜情的她更自爆指出，「其實當年的風流，也就只有短短的2分多鐘而已......」，尺度無底限、更讓人感興趣。

Trump says he knew about Stormy Daniels payment "later on"

以一身藍色連身裙登上《Vogue》雜誌的丹尼爾，當被問到與川普風流往事細節時表示，「你認為、一場僅有2分鐘的過程，能有多少細節可說？」面對川普的威脅，丹尼爾認為，「沒有比目前的情況，讓她更害怕造成身體上的傷害，但我絕不會讓他抓到我！柯恩和我現在只希望，過去那些說我們錯誤的人，能出面向我們道歉。」

始終不承認有過一夜情的美國總統川普。（圖/美聯社）

現年38歲的史蒂芬妮·柯立福，出生於美國路易斯安那州，是一名現役情色片演員、編劇兼導演，過去曾是名街頭舞蹈工作，從2002年5月起，加盟邪惡影像（Wick Pictures）公司後，開始其豔星道路。除了在情色片取得諸多獎項與肯定外，她亦跨足電影與音樂領域，曾獲當紅樂團魔力紅（Maroon 5）邀請，成為其音樂影片中的女主角。

自首承認曾替川普支付13萬美元「封口費」的前委任律師柯恩。（圖/美聯社）

不過真正讓她聲名大噪的事情，應該是2010年宣布投入參選路易西安那州聯邦參議員，對抗連任多屆的資深參議員大衛·維特（David Vitter），雖最後並未真正出馬競選，卻讓她做足了公關與宣傳的效果。

在川普入主白宮後，諸多陳年舊帳陸續被翻出「批鬥」，他與風暴女的出軌一夜情、自然也成為敵方攻擊的目標。風暴女聲稱，自己於2006年、在一場充滿政商名流的高爾夫活動上遇見了川普。此時的他，剛與現任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）新婚一年的時間。而相遇後，當時年僅27歲的丹尼爾，很快地就與川普發生性關係，也讓一時的快活、為川普留下無窮的後患。

(中時電子報)