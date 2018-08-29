孫安佐認罪 美檢察官批孫鵬夫婦未盡父母責任

孫鵬一家人。（取自臉書）

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孫安佐昨（28日）晚在美國費城出席認罪庭，對於聯邦檢方指控「非美國公民持武罪」，他在法庭上全面認罪，並放棄上訴，全案將於12月11日宣判要關多久。據「蘋果日報」報導指出，美聯邦檢察官麥克史溫（William M. McSwain）發表800多字聲明，以嚴重性態度看待此案，並再度責備孫安佐的父母孫鵬、狄鶯，認為父母與監護人是阻止兒少接觸武器的第一道防線，文中意指孫鵬夫婦未善盡父母責任。

麥克史溫就此案再次提醒為人父母的責任：「正如我先前所說過的，父母和監護人是發現孩子持有武器的第一道防線，很清楚的是，孩子不應該大量儲存武器，或在沒有父母和監護人知情的狀況下取得任何危險武器。所有父母都應該參與或積極了解孩子生活大小事，這是他們的責任和義務，不僅是對自己孩子，也是對廣大社會群眾負責。」

孫安佐昨晚（台北時間）在律師凱勒(Robert Keller)陪同下出席認罪庭，他全部認罪後，法官暫定12月11日開審判庭。律師凱勒在庭外受訪，對媒體提到孫安佐156天的獄中生活。凱勒公開表示，孫安佐在牢中沒被虐待、有個外國人室友相伴，平常大多健身和畫畫，會透過律師把畫拿給孫鵬、狄鶯看，父母每個禮拜也會去探視，「他努力忍耐，很想回家。」

(中時 )

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