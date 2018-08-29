賴清德驗收成果 嘉義縣剩2處零星積水

2018年08月29日 10:50 中時 呂妍庭 、 張亦惠

中央地方通力合作，200台抽水機集體運轉，全縣僅剩2處小積水。（呂妍庭翻攝）

823熱帶低壓在嘉義縣造成嚴重災情，沿海數個村落泡在汙水裡長達5、6天，行政院長賴清德日前兩度到嘉義縣勘災，指示中央地方全力協助嘉縣排除積水，今29日上午賴清德再度到嘉縣了解災害復原情況，包括縣府和水利署一早也公布好消息，指全縣包括東石鄉掌潭村僅剩1、2處還有零星積水。

趕在賴清德展開勘災行程前，水利署發出聲明稿，指0823熱帶低壓水災中央災害應變中心6點30分舉行第15次工作會議，表示掌潭村經水利署與縣府努力後，已完成退水工作，目前僅剩布袋鎮考試里未退水，水利署會持續協助縣府完成抽水任務。

縣府上午也趕緊公布好消息，指東石鄉塭仔村、栗仔崙、洲仔村僅剩局部低漥道路積水，掌潭村道路積水已抽乾，剩保安宮廟庭還有3至5公分的積水，至於貴舍里的新十全駕訓班積水也抽乾，整個考試潭剩部分道路仍積水10多公分。

27日當天，嘉義縣長張花冠和行政院長賴清德還穿著青蛙裝涉水進入掌潭村勘災，賴揆賴當場指示3天內要把掌潭積水抽光，經中央地方集中火力下，今賴清德驗收成果已不需涉水，而行政院也透露結束4個勘災行程後，賴清德將有重大政策宣布。

(中時 )