家長別貪便宜 兒童學步鞋也有仿冒品 小心影響寶寶發育

2018年08月29日 11:19 中時 盧金足

保二總隊刑事警察大隊偵查第二隊29日宣布偵破仿冒「ADIDAS、NIKE、GUCCI、PUMA」等商標 鞋、襪商品共1003雙，侵權市值約70餘萬元。（盧金足翻攝）

警方查扣仿冒「ADIDAS、NIKE、GUCCI、PUMA」等商標 鞋、襪商品共1003雙。（盧金足翻攝）

保二總隊刑事警察大隊偵查第二隊29日宣布偵破仿冒「ADIDAS、NIKE、GUCCI、PUMA」等商標 鞋、襪商品共1003雙，侵權市值約70餘萬元，陳姓犯嫌供稱，警方扣案商品係向大陸地區的賣家所購買後，張貼於網路平臺銷售，消費者購買後利用貨到付款方式寄送給不特定消費者，銷售價格與公司真品或精品百貨公司價格差異甚大，警方表示，查扣的學步鞋商品鞋底材質粗糙，如長期使用恐有害寶寶腳步發育成長，請民眾慎選交易平臺。

近年來，呈現少子化、單子化社會，在家人關愛下，購買高價名牌不手軟，相關幼兒童的商機夯。保二總隊刑事警察大隊偵查第二隊在新北市查獲陳嫌在網路銷售名牌「ADIDAS、NIKE、GUCCI、PUMA」等商標，嬰兒學步鞋商品熱賣，仿冒品也以低價搶市。

保二總隊刑事警察大隊偵查第二隊日前接獲檢舉，指稱於一家蝦皮帳號有販售仿冒商品情事，犯嫌於網路公開陳列、販售仿冒「ADIDAS、PUMA、NIKE、GUCCI」嬰兒學布鞋、襪子商品，行徑大膽毫不避諱，公開標示商品品牌、價格、尺寸等，供不特定民眾下標，吸引不少消費者瀏覽進而消費購買。

警方經確認犯罪事證後，向新北地方法院聲請搜索票，前往執行搜索，現場查扣「ADIDAS、PUMA、NIKE、GUCCI」嬰兒學布鞋、襪子商品逾千件，侵權市值達70餘萬元。

犯嫌向警方供稱，警方扣案商品係向大陸地區之賣家所購買後，張貼於網路平臺銷售，消費者購買後利用貨到付款方式寄送給不特定消費者，其銷售價格與公司真品或精品百貨公司價格差異甚大。

警方呼籲消費者，學步期的寶寶身體重量全部落在骨骼尚未成熟的小腳上，足步的負擔相當的大，一雙不適合的鞋子將會有造成骨骼變形的危險，而且嬰兒時期因為脂肪較多不易明顯感覺疼痛，更容易忽略問題。

警方查扣的學步鞋商品鞋底材質粗糙，如長期使用恐有害寶寶腳步發育成長，請民眾慎選交易平臺，勿購買來源不明商品，確保自身權益及寶寶健康成長。

(中時 )