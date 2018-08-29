豪雨災情又一樁 沿海養殖牡蠣死翹翹

2018年08月29日 10:57 中時 莊曜聰

牡蠣採收時有大半就已經開口笑死亡，蚵肉也流失。（莊曜聰攝）

823豪雨帶來大量雨勢，後續西南氣流又讓雨下個不停，沿海養殖業「挫咧等」，台南七股、北門潟湖養殖的牡蠣，因為海水鹽分降低，近期已陸續出現死亡情形，漁民出海採收撈起的牡蠣超過3成「開口笑」，連蚵肉都挖不著，大嘆不知如何是好。

雨災造成畜牧業、養殖業損失慘重，沿海養殖魚塭溢堤，魚蝦跑光光，農委會啟動天然災害補助機制，漁民也前往區公所登記，勘查後再依規定申報，但飼養牡蠣的漁民就沒哪麼輕鬆了，由於養殖的地點位於潟湖中，要認定有困難度。

中秋節將至，因為烤肉的需求，牡蠣在市場上的需求度大增，往年秋節前的牡蠣最是肥美，但今年受到這波雨災影響，漁民近日出海採收，整串的牡蠣一撈起就有異味，不少都已經開口死亡，平均1簍可取出20斤的蚵肉，現在3簍還取不到10斤，叫苦連天。

七股區龍山里長王文財說，之前缺水時，潟湖因藻類滋生，含氧量降低，就曾出現零星牡蠣死亡情形，結果這波雨勢降雨量太大，加上上游雨水流入大海，海水淡化嚴重，有漁民量測鹹度只剩0.5，結果就是牡蠣死光光，要搶收也來不及，真的很無奈。

現在市場收購價已經從之前的每台斤110元漲到130元，從西南沿海產區受災還未完全明朗的狀況下，供應量可能還會再下探，預計鮮蚵的價格將會持續上漲，可能出現前年每斤破200元的高價。

(中時 )