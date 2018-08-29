基隆》基議員登記 張耿輝喊無色覺醒 游正義有侯友宜挺

無黨籍基隆市七堵區議員張耿輝以「無色覺醒！民意做主」的口號，力拚連任，並在29日上午完成議員參選登記。（張穎齊攝）

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無黨籍安樂區議員參選人游正義於29日上午完成議員參選的登記。（張穎齊攝）

地方公職人員選舉登記邁入第3天，無黨籍基隆市七堵區議員張耿輝與無黨籍安樂區議員參選人游正義皆在29日上午完成議員參選的登記，2人不謀而合拋出「無色覺醒」的口號，力拚勝選，其中游正義更因擔任警職，成為基市議員參選人中，唯一獲得國民黨新北市長參選人侯友宜相挺的人。

29日上午9時30分前，民國黨中山區議員楊石城、國民黨安樂區議員參選人鄭愷玲、國民黨安樂區議員秦鉦、張耿輝、游正義等人皆抵達選委會，每位參選人在競選團隊與家人的陪同下，完成議員參選登記。

「無色覺醒！民意做主！」張耿輝是基隆市現任議員中，與陳明建同為「唯二」的無黨籍議員，張表示，他們正在積極連結無黨的力量，希望有更多無黨籍的人士進入議會，因為人民早已看膩藍綠兩黨的惡鬥，民眾必須跳脫顏色的框架，翻轉政治文化，走出一條嶄新的道路。

「安樂有正義！」擔任警職的游正義，也以無黨籍的身分投入選舉，且是侯友宜唯一有合影力挺的基市議員參選人，亦提倡「超越黨派，無色覺醒」，他表示，基隆市已沉睡多年，雖然最近開始有蛻變的跡象，但仍需要1位強而有力的市政監督者，來讓政策更加透明化，因此想要為鄉親服務。

(中時 )

國民黨基隆市安樂區議員秦鉦，攜家帶眷力拚連任，於29日上午完成議員參選登記。（張穎齊攝）
無黨籍基隆市七堵區議員張耿輝的兒女及孫兒，陪同他一起完成議員參選登記。（張穎齊攝）
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