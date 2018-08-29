水患影響綠營選情？民進黨創黨元老：氣爆陳菊仍高票當選

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，高雄澄清路變澄清河。（市民拍攝）

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中時電子報
高雄28日凌晨暴雨導致市區多處淹水，哈瑪星代天宮一帶水淹至小腿。（王錦河攝）
823大水南台汪洋一片 漫畫家神繪出「台灣的雨後即景」（圖/翻攝自阿德漫畫 臉書）

近日南台灣豪雨不停飽受水患之苦，南台灣長期被民進黨執政，水患恐影響年底選情?民進黨創黨元老、民進黨中執委謝明源受訪時表示，民進黨加強一下災後重建工作，最後應該還是能勝出。並舉高雄氣爆為例，當時高雄市長陳菊的民調不降反升。2014年底陳菊仍成功連任，且得票率高達68％，大勝國民黨楊秋興的31％。

暴雨重擊南台灣，多處水淹成災引發民怨。總統蔡英文的勘災行為，及行政院長賴清德、內政部長徐國勇的發言，引發許多爭議。副總統陳建仁24日跑去金門家庭旅遊也影響外界觀感。

民進黨創黨元老、民進黨中執委謝明源接受《中評社》訪問表示，南部大雨成災，對民進黨南台灣縣市長選情當然會帶來挑戰，所以希望民進黨要加強一下災後重建工作，最後應該還是能勝出。

他舉例，就像高雄市曾經發生氣爆事件，剛發生也令人措手不及，但是後續處置相當得宜，讓當時的高雄市長陳菊的民調不降反升。2014年底陳菊仍成功連任，且得票率高達68％，大勝國民黨楊秋興的31％。

對於南台灣因暴雨泡在水裡，謝明源十分有信心，這次中南部大暴雨，應該是有史以來第一次，令人防不勝防，既然天災沒有辦法防範，事後補償、補助等亡羊補牢的工作要做好，如果做得好，民眾還是會支持民進黨。

(中時電子報)

文章來源：中評社

基隆》基議員登記 張耿輝喊無色… 台南》水患嚴重 高思博心情沉重…

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