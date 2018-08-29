平溪天燈中秋場 12呎水墨主燈點亮夜空

2018年08月29日 11:11 中時 葉德正

「2018新北市平溪天燈節－中秋場」將於9月24日中秋節在平溪國中登場，配合平溪山城這次以「詩情話意平溪踏月」為主題，首度與台灣的新銳書法家黃玟寧合作，於12呎主燈上繪製活潑的水墨插圖及題字，呈現出含蓄又富有創意的中華之美，並限量推出超值的「299中秋平溪體驗遊」將於30日中午開放報名，額滿為止。

新北市觀光旅遊局長陳國君說，平溪天燈節已成為台灣重要觀光意象代表之一，從2008年起屢屢獲得國際媒體的青睞：繼Discovery評為「世界第二大節慶嘉年華」、美國CNN新聞網推薦「世界上52件最值得參與的年度新鮮事」、全球最大旅遊出版公司Fodor’s列為「全球14大此生必遊的經典節慶」之一、去年The Huffington Post赫芬頓郵報公布「2017年全球最佳節慶」二月最佳節慶之一後，今年再獲得全球最大旅遊網站TripAdvisor票選為台灣2018年「最值得推薦國際旅客文化活動」，以及Reader’s digest推薦「40歲前要完成的40項旅遊清單。

陳國君說，平溪天燈節今年邁入第20年，多年來與地方民間的合作下，讓天燈節有此好成績，是台灣、也是新北市的驕傲，去年造訪平溪區的總遊客人次高達687萬，可見平溪已成為國內和國際的重要觀光景點。

今年天燈節中秋場首度與公益團體台灣癌症基金會合作，邀請基金會病友、親屬與志工一起到活動會場施放天燈，祈願圓滿與實現夢想。

今年天燈節中秋場以「詩情話意 平溪踏月」為主題，與台灣新銳書法家－黃玟寧合作，跳脫以往人們對「書法」拘謹的感受，用新世代的書法字體題出優美的中秋相關詩詞、成語，包括玉兔銀蟾、嫦娥奔月、柚見中秋、月圓人團圓等，搭配中秋節的兔子、嫦娥、月亮以及平溪的天燈、山城等元素，繪製出獨具特色的12呎水墨主燈，呈現出創意書法的活潑與山城月色的靜謐，更完美詮釋中秋佳節的祥和與溫馨感。

為讓民眾有更多機會認識平溪山城的天然美景與在地發展，中秋連假新北市政府觀光旅遊局與平溪鄉魅力商圈協會合作，推出限量超值的「299中秋平溪體驗遊」，只有1000個名額，詳洽觀光旅遊局官網。

(中時 )