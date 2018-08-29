運將毒駕上路撞死女騎士 判刑3年半定讞

2018年08月29日 11:11 中時 林偉信

白牌計程車司機陳姓男子前年吸食安非他命後，開車超速追撞前方機車，致陳姓女騎士遭拖行傷重死亡；歷審考量陳男犯後主動報警自首，但犯後僅坦承過失致死否認與吸毒有關，將他依毒駕致死罪判刑3年6月，陳男不服提上訴但未敘明理由，最高法院駁回定讞。

42歲有多項毒品前科的陳男，在前年12月1日下午3點左右在自用小客車內吸毒，隔天下午5點多，他在毒品藥性作用之際卻仍開車上路，沿省道台61線快速公路由北往南行駛，行經苗栗縣竹南鎮路段，超速追撞陳女騎乘的機車。

陳女被撞後人車倒地，受有頭部外傷合併臉部變形、下巴撕裂傷及雙前臂大片擦傷等傷害，經送往醫院急救後，因顱骨骨折及內出血致休克死亡，開車的陳男肇事後主動打電話報警，並在員警到場處理時，坦承是肇事人向警方自首。

陳男坦承開車上路前有吸食毒品，但辯稱車禍和施用毒品沒有關係，且他在肇事後與員警對話時，語氣正常，還能打電話報警，自認意識清楚，並非不能安全駕駛，只坦承過失致死。

歷審認為陳男雖然在吸毒24小時後開車，但他仍會因未吸毒出現戒斷症狀，精神上產生疲憊、麻木等狀態，影響注意力的判斷，構成毒駕致死罪將他判刑3年6月，他提上訴但未說明理由，遭最高法院駁回確定，吸毒及持有毒品部分另判刑1年1月定讞。

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(中時 )