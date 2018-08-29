運將毒駕上路撞死女騎士 判刑3年半定讞

友善列印
中時

白牌計程車司機陳姓男子前年吸食安非他命後，開車超速追撞前方機車，致陳姓女騎士遭拖行傷重死亡；歷審考量陳男犯後主動報警自首，但犯後僅坦承過失致死否認與吸毒有關，將他依毒駕致死罪判刑3年6月，陳男不服提上訴但未敘明理由，最高法院駁回定讞。

42歲有多項毒品前科的陳男，在前年12月1日下午3點左右在自用小客車內吸毒，隔天下午5點多，他在毒品藥性作用之際卻仍開車上路，沿省道台61線快速公路由北往南行駛，行經苗栗縣竹南鎮路段，超速追撞陳女騎乘的機車。

陳女被撞後人車倒地，受有頭部外傷合併臉部變形、下巴撕裂傷及雙前臂大片擦傷等傷害，經送往醫院急救後，因顱骨骨折及內出血致休克死亡，開車的陳男肇事後主動打電話報警，並在員警到場處理時，坦承是肇事人向警方自首。

陳男坦承開車上路前有吸食毒品，但辯稱車禍和施用毒品沒有關係，且他在肇事後與員警對話時，語氣正常，還能打電話報警，自認意識清楚，並非不能安全駕駛，只坦承過失致死。

歷審認為陳男雖然在吸毒24小時後開車，但他仍會因未吸毒出現戒斷症狀，精神上產生疲憊、麻木等狀態，影響注意力的判斷，構成毒駕致死罪將他判刑3年6月，他提上訴但未說明理由，遭最高法院駁回確定，吸毒及持有毒品部分另判刑1年1月定讞。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

家長別貪便宜 兒童學步鞋也有仿… 德安航空詐領案 檢方查扣數千萬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。