德安航空詐領案 檢方查扣數千萬資產 前董座獲釋

德安航空詐領案，檢方認為因全案共犯已初步調查完畢，沒有繼續羈押董座郭自行必要，由法院裁定釋放。（本報系資料照片）

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德安航空遭檢舉，涉嫌長期作假帳，浮報機隊維修費及行政管銷支出，詐騙交通部民航局離島航線補貼款5億元，檢調6月聲押前德安航空董事長郭自行獲准，日前因羈押期限已至，檢方認為因全案共犯已初步調查完畢，沒有繼續羈押必要，由法院裁定釋放。

目前德安詐領案，除了郭自行外，另2任前董事長黃春發、戴立俊，各以300萬元、100萬元交保。據了解，檢調已查扣德安相關資產數千萬元。

據了解，經營離島航運的德安航空，因離島航運虧損，自2005年與交通部民航局約定，以每期為10年，每年可向民航局申請離島航線虧損補貼款。

但檢調接獲檢舉，指德安航空董事長郭自行等人疑涉嫌長期做假帳，利用不實發票增加支出，浮報機隊維修費及行政管銷支出，增加虧損金額後，詐騙交通部民航局離島航線補貼款，金額約5億元。

北檢檢察官林達6月20日指揮調查局新北市調查處、搜索位於台北市松山區的德安航空總部、董事長郭自行等人住處、高雄小港機場營運維修站、另請台東縣調查站搜索德安航空位於台東豐年機場內營運維修站，訊後聲押郭自行獲准。

據了解，由於郭自行已供出部分案情，加上全案共犯大多到案，檢調也查扣相關資產，認為沒有繼續羈押郭男必要，已於8月20日由法院裁定釋放。

(中時 )

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