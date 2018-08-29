小丸子作者乳癌逝 醫師憂心台灣熟女6成沒做這件事

2018年08月29日 11:22 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

日本人氣漫畫《櫻桃小丸子》作者53歲乳癌過世，全球粉絲深感不捨與震驚！乳癌奪走性命的消息，再一次提醒女性乳癌帶來的生命威脅。乳癌防治基金會董事長張金堅表示，45-55歲是乳癌好發期，做乳房攝影檢查是預防乳癌最重要的事，可惜台灣熟女因怕痛而卻步，只有4成篩檢率，錯失早期發現早期治療的機會，而這正是台灣女性乳癌死亡率上升的主因。

乳癌是國內最重要的女性癌症之一，衛福部公布106年度十大癌症死因，乳癌死亡人數增加最多，達201人。據統計，乳癌患者年齡中位數是56歲，而小丸子作者與此相近。

聯合報報導，張金堅表示，目前乳癌治療方式進步，只要願意與醫師配合治療，預後非常好。他認為，去做乳房攝影檢是預防乳癌最重要的事。

張金堅指出，乳房攝影時要擠壓胸部會產生疼痛，常讓許多女性卻步而不願檢查，他說，國健署提供免費乳房攝影篩檢，鼓勵45至69歲及40至44歲具乳癌家族史的女性，每2年檢查一次，但符合資格女性的篩檢率僅四成，這是台灣乳癌死亡率提升的主因。

張金堅提醒，女性若有家族史、初經早、停經晚及肥胖等問題，皆屬乳癌高危險族群，另外，長期使用口服避孕藥、更年期服用荷爾蒙也是高危險因子，也必須留意乳房可能出現病變。

(中時電子報)