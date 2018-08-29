小丸子作者乳癌逝 醫師憂心台灣熟女6成沒做這件事

乳癌防治基金會董事長張金堅表示，預防乳癌做乳房攝影檢查很重要，可惜只有4成篩檢率。(達志影像/shutterstock)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

日本人氣漫畫《櫻桃小丸子》作者53歲乳癌過世，全球粉絲深感不捨與震驚！乳癌奪走性命的消息，再一次提醒女性乳癌帶來的生命威脅。乳癌防治基金會董事長張金堅表示，45-55歲是乳癌好發期，做乳房攝影檢查是預防乳癌最重要的事，可惜台灣熟女因怕痛而卻步，只有4成篩檢率，錯失早期發現早期治療的機會，而這正是台灣女性乳癌死亡率上升的主因。

乳癌是國內最重要的女性癌症之一，衛福部公布106年度十大癌症死因，乳癌死亡人數增加最多，達201人。據統計，乳癌患者年齡中位數是56歲，而小丸子作者與此相近。

聯合報報導，張金堅表示，目前乳癌治療方式進步，只要願意與醫師配合治療，預後非常好。他認為，去做乳房攝影檢是預防乳癌最重要的事。

張金堅指出，乳房攝影時要擠壓胸部會產生疼痛，常讓許多女性卻步而不願檢查，他說，國健署提供免費乳房攝影篩檢，鼓勵45至69歲及40至44歲具乳癌家族史的女性，每2年檢查一次，但符合資格女性的篩檢率僅四成，這是台灣乳癌死亡率提升的主因。

張金堅提醒，女性若有家族史、初經早、停經晚及肥胖等問題，皆屬乳癌高危險族群，另外，長期使用口服避孕藥、更年期服用荷爾蒙也是高危險因子，也必須留意乳房可能出現病變。

(中時電子報)

平溪天燈中秋場 12呎水墨主燈點… 為省500萬 中市府取消遲緩兒交通…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。